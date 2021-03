Malas experiencias durante algún paseo pueden generar que la mascota sienta miedo cada vez que sale de su casa

Aunque por lo general los canes aman la calle, hay otros que salir de casa les puede producir pánico, es por eso que hoy te diremos qué hacer si tu perro le tiene miedo a la calle.

Normalmente a los perrunos les gusta mucho salir de paseo y se suelen alegrar en cuanto saben que les toca salir de casa. Pero cuando han tenido una experiencia negativa en la calle, puede ocurrir que de repente sientan miedo.

¿Qué hacer si tu perro le tiene miedo a la calle?

Durante el paseo, tu perro te necesita a su lado. Eres su persona de referencia y se guiará por tu lenguaje corporal. Es esencial que le hagas sentir a salvo, que no hay razón de preocuparse. Para ello, sé consecuente aunque tu perro no quiera salir a la calle. Él notaría tu inseguridad si lo miras por mucho tiempo, hablas demasiado con él o te paras. Si él se detiene, llévalo contigo con determinación, pero sin violencia. El perro necesita sentir que no hay peligro allí, fuera de casa. Cuando un perro tiene miedo a la calle, se para constantemente o da señales de querer regresar a casa, es recomendable que le pongas un arnés para que no se haga daño en el cuello.

(Foto: Pinterest)

¿En qué momento no sacar a pasear a la calle a tu perro?

Los perros son animales muy sensibles, tienen un oído muy agudo. Es normal que ciertas situaciones o ruidos les dé miedo, ya que lo perciben mucho más alto que nosotros. Para que tu perro no sufra ningún trauma o experimente una mala asociación con el paseo, evita sacarlo a la calle durante una tormenta, a la hora pico del tránsito durante las fiestas con mucha gente en la calle. Los perros tienen mucho miedo a los juegos artificiales y petardos. Se pueden asustar con la sirena de los coches policiales, del claxon y de los camiones. Por ello, protege a tu perro de estos ruidos.

(Foto: Pinterest)

Razones por las que tu perro le puede tener miedo a la calle

Si tu perro tiene miedo de repente a salir de paseo hay que observarlo bien, ya que sus reacciones y movimientos te pueden indicar cuál es la verdadera razón de su comportamiento. La más habitual son una mala experiencia durante los paseos y una mala socialización. También es posible que simplemente tu perro sea miedo. Estas son algunas razones por las que tu perro le pueda tener miedo a la calle:

-Una mala experiencia: es importante que analices si tu perro tuvo alguna mala experiencia con otro perro mientras paseaba. Un trauma también puede haberse metido en su cerebro si se asustó de un ruido fuerte.

-Mala socialización: cuando tu perro no está acostumbrado a estar desde pequeño con otros de su especie, no ha aprendido señales y el lenguaje perruno, es posible que se empiece a llevar mal con otros canes. Entonces no tendrá ningún interés por conocer o jugar con otros perros.

-Es un cachorro: si notas que tu cachorro tiene miedo a salir a la calle, es posible que todavía no se haya acostumbrado a todos los nuevos olores, ruidos e impresiones. Debes llevarlo a zonas tranquilas y asegúrate de que se junte solo con perros educados y sociales para que le enseñen cómo debe comportarse con los mayores.

Recuerda que los paseos son fundamentales para los perros, si ellos le tienen miedo a la calle, debes de ayudarlos a superarlo.

Sigue leyendo: 7 diferencias entre los perros que viven dentro y fuera de la casa

(Con información de: Experto Animal y My Animals)