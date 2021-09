Este miedo es sufrido por muchos animales que tienen verdaderas fobias a cuetes, petardos y tormentas. En el caso de los perros tienen una apertura mayor de las frecuencias que pueden escuchar, por lo tanto, son más susceptibles a los sonidos fuertes, pero eso no significa que no puedan tolerarlos.

¿Qué hacer si mi perro tiene miedo a los cuetes?

1. Haz que se habitúe a los sonidos

La técnica de desensibilización sistemática consiste en hacer que tu perro se vaya habituando a los sonidos a los que es sensible, como los cuetes, truenos o cualquier sonido fuerte. En plataformas de reproducción de audio, hay pistas con estos efectos para que de esta manera se vaya habituando, ofrécele premios para que los vaya asociando con algo positivo, hasta que los acepte por completo.

2. Sácalo a pasear

Antes de que comiencen los cuetes, dale a tu perro un paseo descompresor. El objetivo de estos paseos es liberar parte del estrés que acumula para que no sea un factor extra a la hora de que genere ansiedad por los fuegos artificiales. Nunca lo saques cuando ya están las detonaciones, porque podría asustarse, sentirse amenazado y salir corriendo.

3. Abrázalo con un vendaje

Si los juegos y mantener la calma no funcionan, puedes hacerle a tu perro un vendaje con la técnica Tellington Ttouch que consiste en poner una banda o venda alrededor de su pecho, crúzala por su abdomen y anúdala sobre su lomo. Este vendaje simula el abrazo y la protección de su dueño, por lo que el cerebro del perro enviará señales de relajación y se calmará más fácilmente.

4. No lo mimes

Cuando el perro está estresado o con miedo, evita reconfortarlo acariciándolo o mimándolo porque refuerzas esas conductas. Háblale con un tono relajado para que sepa que no hay ningún problema, de esta manera le generas calma, porque es una forma de decirle que no pasa nada, que no se preocupe.

5. No lo dejes solo

Es importante que intentemos que el animal no esté solo en ese momento, ya que así se sentirá más protegido. De preferencia déjalo entrar a la casa para que esté lo más aislado posible del ruido exterior, y acompáñalo el mayor tiempo posible. Si el perro se queda solo mucho tiempo durante el sonido de los cuetes, eso podría generarle más angustia reforzada por la angustia de separación.

6. Mantén la calma

Cuando el perro se empiece a poner nervioso, trata de mantener la calma lo más posible para transmitirle confianza, porque el perro te lee y sabe perfectamente tus estados de ánimo. Si los dueños están nerviosos, los canes lo detectan. Ellos son muy corporales, se expresan con su cuerpo y reciben información de la misma manera.

7. Tranquilizantes naturales para perros

En casos extremos, los expertos recomiendan administrar al perro productos a base de ingredientes naturales de uso veterinario que no causan adicción o reacción como la pasiflora, el adaptil (hormona apaciguante similar a la que producen las madres en el periodo lactante) o el CBD de cáñamo, los cuales deben ser prescritos por un veterinario para darle la cantidad exacta.

8. Permite que encuentre un lugar seguro

Si tu perro se refugia en algún lugar no lo saques de ahí para llevarlo junto a ti, déjalo que encuentre su propio lugar seguro y proporciónale comida, agua, su cobija, juguetes o cojines preferidos para que se sienta más tranquilo.

Estas son algunas cosas que puedes poner en práctica, el 15 y 16 de septiembre, si tu perro tiene miedo a los cuetes, que tanto se escuchan en estas fiestas patrias.

