¿Qué hacer cuando tu perro ataca a otro perro en los paseos?

No es normal ver que un perro ataca a otro perro en los paseos, por lo que es fundamental corregir el mal comportamiento con técnicas adecuadas

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 09/12/2020

09/12/2020 17:52 hrs.

Salir a pasear es un momento muy feliz para tu mascota, ya que tiene la oportunidad de recibir distintos estímulos y de descargar su energía, no obstante, en algunos casos puede ser el momento ideal para mostrar su agresividad. ¿Qué hacer cuando un perro ataca a otro perro en los paseos?

No todos los dueños de mascotas saben cómo controlar esta situación e intentan corregir de la forma equivocada, lo que empeora el mal comportamiento canino.

(Foto: Zooplus)

Por ello, es fundamental que sepas por qué un perro ataca a otro y la forma correcta en que debes actuar en cuanto te ocurra este incidente durante los paseos junto a tu mejor amigo de cuatro patas. Toma nota.

¿Por qué mi perro ataca a otro perro en los paseos?

El comportamiento agresivo de los perros hacia otros perros tiene distintas causas, entre las que destacan el estrés, que motiva al animal a atacar lo que reconoce como una amenaza; la falta de estimulación, que surge cuando en casa el perro no tiene la oportunidad de rastrear o jugar o cuando los paseos no duran la suficiente; el miedo, especialmente a otros perros o a factores del ambiente y la falta de socialización con otras mascotas.

Es importante que, en todos los casos, observes a tu perro y trates de detectar las posibles señales que alertarían que está a punto de mostrar un comportamiento agresivo.

(Foto: Pixabay)

Por ejemplo, si notas que se pone nervioso cuando se acerca otro perro a olfatearlo, empieza a gruñir o incluso a mostrar los dientes, ten por seguro que lo siguiente será una mordida o ataque, así que es en ese momento y en realidad antes, que debes actuar para corregirlo.

¿Qué hacer para corregir este mal comportamiento en perros?

No es normal que un perro ataque a otro perro durante los paseos, se trata de un grave problema de comportamiento que se debe cambiar. Para ello, puedes implementar algunas estrategias sencillas.

1. Correa y atención

Durante los paseos, debes llevar a tu perro siempre con correa, de preferencia una que sea corta y que vaya lo más pegada a tu cuerpo para impedir que pueda abalanzarse sobre otras mascotas o personas. De ser necesario, puedes poner un bozal en los primeros días de corrección.

(Foto: Doogweb)

Otro punto fundamental es que le pongas atención durante los paseos, háblale, hagan algunos juegos y dale premios cuando tenga un buen comportamiento.

2. Lugar del paseo

Es importante que, si tu perro tiene tendencia a atacar a otros, procures salir a pasearlo por lugares libres de otras mascotas y en horarios de poca concurrencia, por ejemplo, a primera hora de la mañana o por la tarde-noche.

El ambiente relajado y sin tantos estímulos de otros perros puede ayudarlo a estar más tranquilo y disfrutar.

(Foto: Hogarmania)

3. Deja que siga los rastros

En ciertas zonas, puedes permitirle olfatear un buen rato el suelo y las plantas o seguir algunos rastros, esto le ayudará al perro a conocer mejor su entorno y relajarse por las posibles amenazas.

4. Actúa como si nada

Cuando un perro ataca a otro perro en los paseos, es ideal que desde que amenaza con hacerlo o intenta acercarse demasiado con ansiedad, sigas tu camino como si nada. No le hables por su nombre ni mucho menos intentes calmarlo con palabras cariñosas o caricias. Di un "No" contundente y en voz alta y sigue como si nada. No lo cargues ni le des comida para distraerlo.

Recuerda que calmarlo con suavidad puede reforzar el comportamiento negativo, pues la estimulación que le das le hace entender que lo apruebas. Así que simplemente asegúrate de llevarlo bien sujeto con la correa y sigue como si nada.

5. Remarca tu liderazgo

Cuando no impones tu liderazgo adecuadamente ante tu perro puedes facilitar los problemas de conducta, así que establece la jerarquía y edúcalo. Si tienes problemas, puedes acudir con un entrenador canino, toma en cuenta que se trata de un comportamiento problemático y negativo que puede tener consecuencias graves.

(Foto: Mascotafiel)

Trabajen estas técnicas todos los días y cuando identifiques que tu perro actúa más tranquilo cuando ve a otros perros, puedes intentar acercarlo a algunos, si lo prefieres con bozal para mayor seguridad. No lo fuerces, si lo ves muy ansioso será mejor alejarse e intentar otro día. El bozal es una medida temporal, una vez que se haya corregido el comportamiento, puedes dejarlo para permitir que tu perro pueda explorar su entorno cómodamente.

No lo olvides, cuando un perro ataca a otro perro es una señal de alarma que indica que debemos trabajar más en la educación de la mascota para prevenir accidentes.

(Con información de Red Canina, Experto Animal y Purina)