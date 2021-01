Este tipo de tos es muy similar a la gripa que contraemos los humanos; no es grave, puede curarse con tratamiento

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 07/01/2021

07/01/2021 10:56 hrs.

Alguna vez has escuchado que un perro tiene la tos de las perreras, ¿Qué es ese tipo de tos?, ¿por qué les da? Es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio y suele desarrollarse en lugares donde conviven una gran cantidad de perros, como las perreras o criaderos, de ahí su nombre "tos de las perreras".

Antiguamente, la traqueobronquitis infecciosa canina, como también se le conoce, se producía únicamente en aquellas perreras o criaderos con malos hábitos de higiene. Sin embargo, se ha propagado a otros lugares donde se concentran perros, como refugios de animales, exposiciones caninas, protectoras de animales, por su elevado índice de contagio.

Fotografía: YouTube

¿Qué es la tos de las perreras?

Es una enfermedad de carácter vírico, altamente contagiosa, que se produce por el virus de la parainfluenza (PIC) o por el adenovirus canino tipo 2, agentes que debilitan el tracto respiratorio y, como consecuencia, facilitan la entrada de bacterias como la bordetella bronchiseptica (Bb), produciendo una infección bacteriana. Este tipo de tos es muy similar a la gripa que contraemos los humanos.

Fotografía: blastingnews

NO TE PIERDAS: Perrita "exorcista" se vuelve viral por girar la cabeza

¿Cómo se contagia la tos de las perreras?

Lo más habitual es que la tos de las perreras se contagie en lugares donde habita un gran número de perros. Al igual que ocurre con la gripa, esta enfermedad se contagia por vía oral y nasal. Una vez que el perro ha sido infectado, los agentes víricos pueden ser transmitidos a otro perro durante las dos primeras semanas, en el caso de la bacteria bordetella bronchiseptica la transmisión puede alargarse hasta tres meses.

Fotografía: dovet

Síntomas de la tos de las perreras

Una vez contagiado, el perro presentará tos seca, ronca, fuerte y constante, derivada de la inflamación de las cuerdas vocales. En casos más avanzados, la tos puede ir acompañada de una ligera expectoración de las secreciones depositadas en el sistema respiratorio por los gérmenes patógenos. Se recomienda tomar una muestra y llevársela al veterinario para que pueda examinarla.

También presentará decaimiento, malestar general, falta de apetito y de energía. Si observas que tiene estos síntomas acude con el especialista, pues, aunque no se trata de una enfermedad grave, si requiere de un tratamiento adecuado para evitar que empeore con fiebre, debilidad, secreción ocular y/o nasal, dificultad para respirar y hasta pulmonía.

Fotografía: Mundo Perros

Tratamiento para la tos de las perreras

En casos particulares, lo primero que debes hacer es aislar al perro enfermo dentro del hogar, en una habitación solo para él, mínimo siete días, o el tiempo que dure el tratamiento. La forma más sencilla de controlar y erradicar la tos de las perreras es mediante antibióticos y antiinflamatorios.

En los perros que presentan decaimiento y falta de apetito, es importante que ingieran la cantidad de agua mínima estipulada por el veterinario para impedir una deshidratación, diluir las secreciones depositadas en las vías respiratorias y favorecer la ventilación.

Fotografía: Bekia Mascotas

Vacuna tos de las perreras

Cabe mencionar, que existe una vacuna para la tos de las perreras, que lo protege de esta enfermedad, es la Bb+PIC. Sin embargo, no está disponible en todos los países, y el ponérsela no garantiza que el perro no vaya a contraerla, pero sí le da, será más leve que en un perro no vacunado.

Fotografía: Affinity Petcare

Ahora ya sabes qué es la tos de las perreras, una enfermedad similar a la gripa que nos da a los humanos, que puede contagiarse en lugares donde hay una concentración de perros, siendo los más vulnerables los cachorros, perros ancianos, las perras gestantes o los perros inmunodeprimidos.

SIGUE LEYENDO: 7 razas de gatos sin cola que te encantarán

(Con información de Experto Animal)