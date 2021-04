Ciertas patologías en perros deben de ser tratadas, ya que en muchas ocasiones no solo dan una mala imagen sino que también pueden derivar en problemas serios de salud en el animal.

¿Qué es la maloclusión en perros?

La maloclusión dental en perros ocurre cuando los dientes del can no se alinean de forma correcta los unos con los otros. Este defecto estético puede llegar a causar desde lesiones leves hasta patologías realmente graves en el animal si no se trata.

De manera habitual, los problemas de maloclusión no pueden definirse hasta que el animal pierde los dientes de leche o deciduos. Este momento suele ocurrir cuando alcanza los 6 meses de edad y ya posee la dentadura definitiva.

¿Qué causa la maloclusión dental en perros?

Muchas razas caninas tienen problemas de maloclusión hereditarios, como es el caso de los perros braquicéfalos. Aunque al principio esto no significa un problema, siempre y cuando se realicen las acciones preventivas necesarias, a veces puede desarrollar otras patologías dentales.

En las razas de perros donde la maloclusión aparece como un defecto debido a los dientes deciduos, los problemas derivados pueden ser más graves. En general, las causas de la maloclusión en perros son o bien hereditarias o adquiridas por una incorrecta sustitución de las piezas dentales durante el cambio de los dientes de leche a los definitivos.

¿Qué problemas puede ocasionar una mala mordida en los perros?

Cuando un perro no tiene una mordida correcta, entre los dientes quedarán espacios donde las bacterias podrán alojarse libremente. Este sobrecrecimiento bacteriano, unido al hecho de que muchos restos de comida se quedan alojados en el mismo lugar, puede aumentar el crecimiento de la placa dental.

La placa dental es un residuo mineral que dejan las bacterias y se acumula sobre el esmalte, la capa más externa del diente. La placa dental es la causa principal para el desarrollo de enfermedades dentales, como la gingivitis o la enfermedad periodontal en perros. Esta última patología puede ser muy dolorosa para el perrito, ya que provoca la inflamación de las encías, que los dientes acaben podridos y finalmente se caigan.

Otra de las consecuencias de la maloclusión es que los dientes se clavan en el tejido blando de la boca. Esto causa heridas constantes que son difíciles si no se extrae la pieza que causa el daño. Por último, muchos perros desarrollan problemas a la hora de comer y acaban sufriendo anorexia y malnutrición, además de un dolor desagradable.

¿Existe un tratamiento para este mal canino?

Para los perros de raza prognata no hay tratamiento posible, pero estos perros necesitan cuidados especiales y visitas más frecuentes al veterinario para realizar un seguimiento de la salud dental. Por el contrario, en las razas caninas donde la maloclusión es un defecto, es necesario aplicar un tratamiento.

A veces, la extracción de una o varias piezas dentales es suficiente para dejar espacio para crecer al resto de dientes. En otros casos más severos, hay que extraer la mayoría de los dientes con el fin de prevenir la enfermedad periodontal.

En los últimos años, se ha comenzado a aplicar tratamientos correctivos como son las ortodoncias y la instalación de aparatos bucales para corregir la posición de los dientes.

Ante cualquier patología que tu perro tenga es fundamental que acudas con un veterinario especialista, la maloclusión es un problema serio que no solo es estético.

