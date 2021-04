¿Qué debe comer un perro con insuficiencia renal?

La insuficiencia renal en perros es una enfermedad grave, debido a que afecta un órgano vital y, por tanto, requiere de un tratamiento urgente que incluya cambios en su alimentación.

La insuficiencia renal produce que los riñones no realicen su función de manera normal, lo que tiene múltiples consecuencias para el organismo, ya que el riñón es el filtro que tiene nuestro organismo para las diversas toxinas sanguíneas y productos de desecho.

Los perros de edad avanzada son los que normalmente padecen insuficiencia renal, los cuales se ven afectados de forma crónica debido al desgaste del riñón y otras enfermedades como la hipertensión o la diabetes.

Sin embargo, a un perro con insuficiencia renal le ayuda tener dos riñones porque de esta manera se compensa la pérdida de la funcionalidad renal, por lo que debe tener una correcta alimentación.

Consejos para la alimentación de perros con insuficiencia renal

La alimentación de un perro con daño renal tiene como objetivo principal aminorar la carga de trabajo del riñón, debido a que éste ya no puede filtrar las toxinas de modo adecuado, y mantener al perro en un peso adecuado.

Debe ser una dieta baja en sodio y fósforo.

Se deben aportar proteínas de alto valor biológico (ricas en aminoácidos esenciales) pero en una cantidad moderada, inferior a la normal requerida en perros adultos sanos.

Debe tener una correcta hidratación, tanto a través de comida húmeda como de agua.

Algunos alimentos recomendados para perros con problemas renales son: arroz hervido, aceite de oliva, aceite de girasol, cáscara de huevo, gelatina sin sabor, repollo, calabaza, zanahoria, brócoli, cerdo, cordero, boquerones y salmón.

Y los alimentos que debe evitar en caso de insuficiencia renal son: leche, derivados lácteos, frutos secos y legumbres.

En condiciones de insuficiencia renal en perros la alimentación es de vital importancia, pues se deben evitar ciertos alimentos para mantener una carga calórica que le permita mantener su peso corporal, así como reducir la presión sobre el riñón.

Es importante no optar por piensos no formulados para esta enfermedad: muchas veces los piensos tienen proteínas de mala calidad, que no siquiera proceden de carne y pueden empeorar en gran medida los riñones del perro con insuficiencia renal.

Consecuencias de la insuficiencia renal

Un perro con insuficiencia renal tendrá orina poco concentrada, sed e incluso adelgazamiento, porque comen poco. Pueden llegar a tener otros síntomas más graves, como vómitos y aliento amoniacal, por lo que a veces es confundido con infecciones urinarias.

Si sospechas que tu perro tiene insuficiencia renal llévalo al veterinario para que en caso de que sí la tenga le mande el tratamiento adecuado y el tipo de alimentación que debe seguir, eso le permitirá vivir muchos años, aunque sus riñones estén comprometidos.

