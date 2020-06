Pulgas en perros: ¿Cómo eliminarlas en casa durante el confinamiento?

El coronavirus ha hecho que convivamos mucho con nuestros lomitos y es importante saber cómo identificar estos molestos insectos

12/06/2020 11:24 hrs.

El confinamiento provocado por el coronavirus covid-19 ha hecho que estemos en casa y esto implica que las personas que tienen perros pasen más tiempo con sus mascotas. Al ser la higiene un punto importante para nuestra salud (y la de los canes), muchas personas se preguntan cómo saber si su perro tiene pulgas y qué hacer al respecto.

¿Cómo saber si mi perro tiene pulgas y cómo quitarlas?

Primero que nada, es importante que sepas que si bien las pulgas son muy molestas, los signos de que tu perro tiene una infestación no siempre son tan evidentes, en especial si se trata de la primera vez que tu lomito lo padece.

Incluso si crees que las pulgas no pueden entrar a tu hogar, los veterinarios recomiendan vigilar las siguientes cuestiones, pues podrían indicar que las pulgas están atacando a tu perrito:

1) Mordidas que antes no estaban, rasguños o lamidas: El confinamiento también les afecta a los perros, que no pueden salir tanto como lo harían en un tiempo sin pandemia. Sin embargo, esto no significa que no requieran cuidados y sean posibles víctimas de las pulgas.

Como lo comentábamos, los signos de infestación de pulgas en los perros no siempre son tan obvios y por ello, una de las maneras de saber si tu perro puede tener pulgas es fijándose en su cuerpo.

"Ya que las pulgas entran en contacto con la mascota, generalmente se establecen en los lugares que son difíciles de alcanzar (y ver), como la cabeza, el cuello, la cola, las axilas o la ingle", explica el veterinario Patrick Mahaney, quien señala:

"Lamer, morder o rascarse en estos lugares generalmente indica que existe presencia de parásitos persistentes como las pulgas"

2) Manchas que antes no estaban: Si ves manchas oscuras color pimienta en la piel de tu perro que antes no estaban, podría ser un indicador de que tu lomito tiene pulgas. Estas manchas son heces de pulgas compuestas de sangre.

Los especialistas recomiendan que si las notas, le quites un poco de estas a tu perro y las pongas en una toalla de papel húmeda. Si notas que después de unos minutos las manchitas se extienden como si fuera sangre, tu perro tiene pulgas.

3) Encías blancas o pálidas: Se trata de un signo común de la anemia y podría indicar que tu perro tiene un caso grave de pulgas.

En palabras del médico veterinario Keith Niesenbaum, esto se da porque la cantidad de nuevos glóbulos rojos que son producidos por el lomito no son suficientes para luchar contra estos insectos y la pérdida de sangre que les están extrayendo.

¿Cómo quitar las pulgas de mi perro?

Resulta importante comprender el ciclo de vida de las pulgas. De acuerdo con el American Kennel Club, las pulgas pasan por cuatro etapas en su ciclo de vida:

Huevo

Larva

Crisálida

Adulto

Esto es relevante porque las pulgas adultas viven de animales como nuestros perros y ahí ponen sus huevos. Estos se extienden por la casa y patio cada vez que nuestros lomitos se rascan, sacuden o se acuestan.

"Luego eclosionan en larvas, preferiblemente para las pulgas en la comodidad de tu alfombra, sofá o cama. Las larvas forman capullos durante la etapa de pupa, donde eclosionan y se convierten en adultos que infestan a sus animales huéspedes", explican estos especialistas.

¿Por qué necesitas saber esto? porque los diferentes productos para pulgas que existen tratan diferentes partes del ciclo de vida. Por ello deberás saber qué es lo que estás buscando y leer la etiqueta antes de usarlo.

La mejor manera de tratar las pulgas es mediante la revisión constante y la limpieza del hogar.

Existe una gran variedad de productos disponibles en tiendas de mascotas y supermercados, pero lo mejor es consultar al veterinario para que sepas qué tratamiento es mejor para tu mascota.

Un remedio casero que puedes aplicar para quitar las pulgas de tu perro es el de echar vinagre en el área afectada. En palabras de los especialistas, a las pulgas no les gusta el olor a vinagre y además es dog friendly.

Necesitarás una botella de spray limpia que no haya tenido ningún químico de limpieza, vinagre blanco o vinagre de manzana (es tu elección).

Deberás mezclar agua y vinagre juntos, siendo la solución más efectiva 1:1, pero si a tu lomito le desagrada mucho el olor, puedes diluir hasta 1:3 de vinagre en agua.

Lo siguiente será rociar a tu perro buscando evitar los ojos o cualquier llaga abierta y dejar que tu lomito seque su pelo al aire. Esto tendrás que hacerlo durante un par de días. Otra opción es utilizar una toalla remojada en el líquido y limpiar a tu perrito con ella. Esto puedes hacerlo si a tu lomito le desagrada el spray.

Se ha hecho mucho énfasis en la higiene personal y la limpieza de los hogares durante el confinamiento y por ello, la organización británica Blue Cross señala que además de brindarle el tratamiento a la mascota lo antes posible, es importante la limpieza de la casa.

"Es importante recordar que los parásitos solo pasan un tiempo limitado en el animal. Sus huevos tienden a acumularse en grietas y hendiduras, como los costados de los sillones, y pueden sobrevivir hasta por un año. Por lo tanto, además de tratar a su mascota, las alfombras y los muebles en el hogar también deben tratarse con un aerosol lo antes posible", recomienda esta organización.

¿Cuál es el mejor producto para combatir las pulgas? Si crees que tu perro tiene pulgas, lo mejor es llamar al veterinario y explicarle los síntomas para que éste haga una evaluación del can y recomiende el mejor tratamiento conforme a las especificaciones que le acabas de brindar.