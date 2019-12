Para ti puede ser común, pero... ¿es bueno para tu mascota?

27/12/2019

27/12/2019 17:45 hrs.

El año nuevo es una fiesta llena de optimismo donde asociamos la fruta obtenida de la vid (la uva) con metas a cumplir, deseos que rezamos que sucedan o mensajes para personas que están lejos de donde nos encontramos. Además, el cambio de calendario nos da la ilusión de que todo va a mejorar. De que es "borrón y cuenta nueva". Una de las costumbres es comer uvas al compás de las 12 campanadas, pero... ¿nuestros perros también pueden ingerirlas?

Supongamos que, en una de sus travesuras, y teniendo en cuenta que su comportamiento a veces es impredecible, tu can se come una pasa o una uva. ¿Qué pasa después?

La respuesta a esta duda se basa principalmente, o en gran parte, en la rapidez con la que buscas a un veterinario.

El sexo, la edad o la raza de tu can no influyen en el riesgo de ser afectado, y dado que no hay una cantidad comprobada que sea segura, no deberías darselas en absoluto.





¿Puedo darle uvas a mi perro en año nuevo?

Estamos a pocos días de que se acabe el 2019 y las fiestas están, literal, a la orden del día. Muchas personas siguen de vacaciones, pues les dieron dos semanas de vacaciones; otros, por su parte, descansan únicamente los días considerados "oficiales": 25, 31 y 1. Sin embargo, ambos trabajadores seguramente ya están haciendo planes para despedir el año y entre esas consideraciones están visualizando las uvas.

La tradición de las 12 uvas a las 12 de la noche llegó a América Latina desde España y su ritual es el que hacemos comunmente: para tener 12 meses de prosperidad, debemos comer uno de estos frutos con el sonido de cada campanada.

De acuerdo con el periodista estadounidense Jeff Koehler, existen dos teorías sobre los orígenes de esta antigua costumbre: la primera se remonta a la década de 1880. Según diarios de la época, la clase burguesa española, imitando a la francesa, comenzó a celebrar Nochevieja comiendo uvas y tomando vino espumante.

La segunda, sitúa los orígenes de esta celebración unas décadas después, en 1909. En ese año, explica Koehler, los productores de Alicante tuvieron una cosecha excedente de uvas blancasde la variedad típica del lugar, llamadas uvas Aledo. Al bajo precio de estas se sumó una forma muy creativa de venderla que seguimos consumiendo en los últimos días del presente año. No en vano hasta hoy ese conocen como las uvas "de la buena suerte".

Si buscas una respuesta o recomendación, la encontraste: no le des uvas a tus perros ni en año nuevo ni en ninguno de los días siguientes.





Aunque todavía no se conoce la sustancia exacta que causa la reacción tóxica, los perros no deben comer uvas y pasas porque incluso las pequeñas cantidades pueden resultar fatales para ellos.

Estos son los signos y síntomas que pueden ocurrir después de una ingestión tóxica por comer uvas:

Insuficiencia renal (que puede ser fatal)

Vómitos y / o diarrea

Pérdida de apetito

Deshidratación

Letargo, debilidad, quietud inusual

Dolor abdominal (cuando los tocas)

Aumento de la producción de sed y/o orina o disminución de la cantidad de orina o cese completo

No le des uvas a tus perros y si se llega a comer una, ve corriendo al veterinario, explícale lo que pasó y deja que lo atienda. La detección temprana, como con nuestras enfermedades, es fundamentales para su supervivencia.





