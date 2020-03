¿Puede una persona infectar a su mascota con Covid-19?

Se ha hecho viral la historia de un paciente y su gato pero esto es lo que dicen los especialistas

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 27/03/2020

27/03/2020 15:00 hrs.

Este viernes 27 de marzo salió a la luz la noticia de que una mujer de Lieja, Bélgica, había infectado a su gato con coronavirus covid-19. El felino vivía en contacto cercano con su dueña, y de acuerdo con The Brussels Times, comenzó a mostrar síntomas una semana después de que lo hiciera la mujer.

Se sabe que el covid-19 se transmite de persona a persona, pero hay muy poca evidencia de que un individuo pueda contagiar a su mascota del nuevo coronavirus.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionan lo siguiente en su sitio web:





"Algunos coronavirus que infectan a los animales se han vuelto capaces de infectar a los humanos y luego se propagan entre las personas, pero esto es raro. El síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) son ejemplos de enfermedades causadas por coronavirus que se originaron en animales y se propagaron a las personas. Los CDC no han recibido ningún informe de mascotas u otros animales que se enfermen con COVID-19"





Puedes leer: ¿Qué significa el color del vómito de los perros?

Covid-19 y animales: ¿Qué es lo que dicen las demás asociaciones?





La Oregon Veterinary Medical Association tampoco tiene evidencia de que animales como perros y gatos se enfermen por este virus, pero resaltan el hecho de que los microorganismos a veces pueden infectar a una especie pero no causarles enfermedad, ni volverse transmisibles a otras.

Y si bien la American Veterinary Medical Association (AVMA) señala el caso de un gato en Bélgica que tenía ARN de SARS-CoV-2 en su vómito y heces, actualmente no tienen información sobre qué otras afecciones que potencialmente conducen a signos respiratorios o gastrointestinales se consideraron o evaluaron para ese felino.

La American Association for the Advancement of Science (AAAS), por otra parte, publicó una entrevista con la microbióloga de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pennsylvania, Shelley Rankin, en donde se habló sobre los riesgos de infección por covid-19 en las mascotas.





"El virus SARS-CoV-2 se propaga de humanos a humanos. No hay investigaciones para apoyar la propagación de humanos a animales en este momento. Las muestras del perro de Hong Kong tenían una pequeña cantidad de partículas de virus presentes. En un animal sin signos clínicos de enfermedad, es difícil decir qué significa esto. Fue un caso único, y aprendimos que necesitamos investigar mucho más sobre el potencial del virus SARS-CoV-19 humano para infectar animales. Dicho esto, los gatos y los perros también son mamíferos. Tienen muchos de los mismos tipos de receptores en sus células que nosotros. Entonces, el virus podría unirse teóricamente a estos receptores. ¿Pero entrará en sus celdas y se replicará? Probablemente no", resaltó la especialista.





También te puede interesar: ¿Le puede dar coronavirus a los perros?

Como puedes ver, existe muy poca prueba de que los humanos puedan contagiar a las mascotas de covid-19 y en el caso que sí se mencionó, no se supo qué otros signos respiratorios o gastrointestinales se consideraron o evaluaron.

Aún así, los CDC recomiendan que se tomen las siguientes medidas de seguridad:

+ Lavarse las manos después de manipular animales, sus alimentos, desechos o suministros.

+ Practicar una buena higiene de las mascotas.

+ Llevar a las mascotas al veterinario regularmente y hablar con el especialista si tienes dudas sobre la salud de tu animal de compañía.

Finalmente, al ser un virus nuevo, las investigaciones continúan, consulta siempre con un especialista.