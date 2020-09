Muchos dueños de mascotas notan que su perro duerme con la lengua afuera, algo que puede verse gracioso y también causar preocupación

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 21/09/2020

21/09/2020 17:11 hrs.

Seguro que en más de una ocasión te has percatado de que tu perro duerme con la lengua afuera y aunque es una de las posturas más comunes en que los canes acostumbran a descansar, pocos conocen el verdadero significado. No te preocupes, a continuación, te decimos de qué se trata.

Los perros duermen la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando son cachorros y cuando llegan a una edad avanzada, pero eso es completamente normal, incluso hay razas de perros más flojos que otros.

Lo que si es un misterio para muchos, es por qué algunas veces los perros duermen con la lengua afuera, algo que se ve un poco gracioso pero que en el fondo, podría estar causando preocupación.

¿Por qué un perro duerme con la lengua afuera?

Aunque parece algo raro, cuando un perro duerme con la lengua afuera, en principio se debe a que se encuentra completamente relajado, sus músculos están en reposo, la boca se entreabre y la lengua se asoma. Esto puede suceder en cualquier postura en la que nuestro lomito duerma, aunque es mucho más común cuando está acostado de lado y estirado.

TAMBIÉN LEE: Las razones por las que un perro pone sus patitas encima de su dueño

Notar que nuestro perro duerme con la lengua afuera no debería ser motivo de preocupación alguno, pues es una postura que nos indica que el animal está tranquilo y cómodo. No produce ningún dolor o molestia. Los perros no sacan la lengua al dormir porque están incómodos, sino porque sienten una gran relajación y comodidad, disfrutan de un sueño profundo.

Esta peculiaridad de dormir con la lengua afuera es común en perros conocidos como braquicefálicos o perros chatos, que se caracterizan por tener el hocico chato o más corto que otras razas, tales como el pug, bulldog y mastines. Lo corto de su hocico y el grado de relajación que alcanzan hace que su lengua salga fácilmente mientras están dormidos. No debemos hacer nada al notarlo, ni mucho menos intentar reintroducir su lengua en la boca, el can lo hará cuando despierte o cambie de postura. Solo asegúrate de que el lugar en el que descanse sea cómodo y con una temperatura agradable.

Síndrome de Lengua Colgante

Aunque en la mayoría de los casos es normal que un perro duerma con la lengua afuera, también podría ser señal del llamado síndrome de lengua colgante, también conocido como síndrome de la boca, que puede aparecer de forma espontánea y cuyas causas son variadas.

Se caracteriza porque el perro no puede meter la lengua dentro de su hocico y siempre la trae colgando, ya sea dormido o despierto. Pero más allá de que la mascota se vea graciosa, este síndrome puede causar dolor, hinchazón y exponer a la lengua a lesiones importante o incluso, quemaduras, por lo que es necesario que reciba un tratamiento especializado.

Por ello, al notar que un perro no puede meter la lengua, ni dormido ni al hacer sus actividades, entonces lo mejor es llevarlo al veterinario para que haga una revisión y nos diga exactamente por qué ocurre. Si tu perro solo duerme con la lengua afuera entonces no hay nada de qué preocuparse, es una buena señal, pues indica que está tan cómodo y relajado que ni siquiera puede controlar los músculos de su cara. Sigue consintiéndolo, pues el amor y la lealtad que te brinda lo merece.

SIGUE LEYENDO: 5 actividades que un perro nunca debería hacer y pocos saben

(Con información de Soy un perro y Revista Weepec)