Las mascotas tienen sus peculiaridades y muchas de ellas nunca dejan de sorprendernos, al igual que a la mayoría de las personas, a los perros no les gusta comer solos, por eso a continuación te diremos, ¿por qué tu perro come solo cuando tú estás?

¿Por qué tu perro come solo cuando tú estás?

Si has notado que tu le dejas comida a tu perro y no se la come y solo lo hace cuando tú estás, esta nota te será de mucho interés.

Son diversas las razones por las que tu perro como solo cuando tú estás:

Los perros son un animal social

Recuerda que los perros son un animal social. Debido a la domesticación, han perdido muchos de sus instintos salvajes, pero aún conservan algunos de ellos, como la necesidad de tener una manada. Como los lobos, los perros prefieren comer en familia. Por lo que tu lomito disfruta de tu presencia mientras se alimenta, por eso te espera para comer.

También es importante recordar que son animales de hábitos y rutina. Por lo que si se le ha hecho rutina comer cuando tú estás, solo lo hará en ese momento.

(Foto: Pinterest)

Miedo

Es muy probable que tu perro no coma solo porque le da miedo. Al quedarse solo, se siente desprotegido y cualquier ruido le parece una amenaza, por lo que se pone en modo de guardia y está demasiado ocupado protegiendo la casa como para ponerse a comer. Al verte, tu perro vuelve a sentirse seguro, se relaja y puede comer en paz.

(Foto: Pinterest)

Sufre ansiedad por separación

Algunos perros sufren mucho estrés cuando se quedan solos. Es un problema de comportamiento que se le conoce como ansiedad por separación. Puede que tu perro se sienta tan mal estando solo que pierde el apetito. Al verte, siente una gran recompensa y le entran ganas de comer. Esta es una de las razones principales por las que tu perro come solo cuando estás con él.

Es fácil de descubrir si tu can sufre de ansiedad por separación ya que suelen aparecer otros comportamientos extraños, como ladrar, romper objetos o, incluso, hacerse daño él mismo.

(Foto: Pinterest)

La relación entre tú y tu perro se basa en la comida

Muchos tutores construyen la relación con su perro en torno a la comida. Esto se genera cuando se le dan premios innecesarios, ya que muestran una emoción excesiva cuando el perro come, se estresa cuando no come o cambian constantemente sus horarios. A menudo, ocurre cuando el animal ha tenido problemas para comer.

La obsesión por la alimentación conduce a una situación en la que el perro se siente mejor cuando come contigo, ya que este comportamiento te agrada. Por ello, debes evitar emocionarte, enfadarte o elogiar a tu mascota cuando la comas. Asimismo, tu relación con él debe basarse en las actividades que puedan hacer juntos, además de comer.

(Foto: Pinterest)

¿Cómo hacer que tu perro coma solo?

Para lograr que tu perro coma solo se recomiendan los siguientes consejos:

-Establece un horario de comidas.

-No alargues la despedida, que no parezca una fiesta ni un drama.

-Consigue que el perro asocie la sociedad con cosas buenas. Utiliza juguetes de inteligencia para que se entretenga y añade un premio irresistible a su comida antes de irte.

-Comparte más tiempo con tu perro y basa la relación con él en las actividades que realicen juntos, no únicamente en el alimento.

-En cada comida, aléjate cada vez más hasta que pueda comer cuando estés en otro lado.

Ahora que ya sabes porque tu perro come solo cuando tú estás, podrás tomar medidas en el asunto.

(Con información de: Experto Animal y Soy un perro)