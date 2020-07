Existen algunas teorías que explican la razón de que se les diga michis a los gatos y estos entiendan a pesar de que no sea su nombre

13/07/2020

Muchos dueños de gatos se refieren a sus mascotas como "michis", pues este sobrenombre se considera una forma dulce y cariñosa de llamar a los mininos en casa, pero ¿sabes por qué se les dice de esta manera? Existen algunas teorías interesantes al respecto.

Algunos creen que simplemente es una palabra inventada por las personas jóvenes en las redes sociales, pero la realidad es que todo apunta a que llamar michis a los gatos tiene un significado mucho más profundo.

¿Por qué se les dice michis a los gatos? No eres el único que se lo pregunta, por ello, te explicamos a continuación algunas de las teorías más comunes que explican la relación de esta peculiar palabra con los felinos.

¿Por qué se les dice michis a los gatos?

Una de las razones por las que se les dice michis a los gatos, es porque esta palabra tiene su origen en las lenguas nativas de México, como el otomí, maya, purépecha, tarahumara y náhuatl, pues suena muy parecido a los sonidos que se emiten en estas lenguas para llamar a los gatos. La más parecida sería la que proviene del otomí, pues suelen llamar a los felinos como mixi, que se pronuncia mishi. Por su parte, en la lengua maya se les llama miis, en purépecha, misitu mientras que, en náhuatl, es miztli.

Otras teorías aseguran que todo comenzó cuando los españoles invadieron el imperio inca en 1532, pues llevaban con ellos gatos a quienes solían llamar con sonidos muy peculiares que sonaban como "mishi, mishi", por lo que los incas creyeron que se trataba de un animal llamado michi. A lo largo del tiempo, en ciertos lugares siguen llamando de esa manera a los felinos y gracias a las redes sociales, se ha hecho algo viral.

Al respecto, el lingüista peruano Rodolfo-Cerrón Palomino, experto en lenguas andinas, explicó a AJ Plus Español que ese llamado que sonaba como mishi o michi, los habitantes del quechua lo tomaron para nombrar así a los gatitos y en la lengua nativa, esa palabra significa literalmente gato.

Gatos sí entienden cuando los llaman

Los dueños de gatos a veces no entienden porqué su gato no les hace caso cuando los llaman ya sea por su nombre o con la palabra "michi" y de acuerdo a un estudio realizado por investigadores japoneses y publicado en Scientific Reports, los felinos domésticos si reconocen cuando les hablan, incluso si es un extraño quien los llama.

¿Entonces porqué no hacen caso? Según Paula Calvo, etóloga e investigadora, los gatos "entienden las palabras, saben su nombre y, sabiendo que les llamas, no acuden porque no les da la gana, porque la mayoría de gatos no desarrolla un alto apego...el gato doméstico es un animal individualista e independiente por su origen, porque desciende del gato salvaje africano, que es un animal solitario".

Así que ya lo sabes, el origen de la palabra michi tiene un significado interesante y es común que los gatos entiendan esa palabra fácilmente, lo que no es garantía es que el animal acuda al llamado o que por lo menos parezca que la escuchó, pues ellos deciden el momento en que vale la pena hace caso, lo que suele ser común solo cuando se les da de comer, pero no te sientas mal, es algo que forma parte de la personalidad de estos felinos.

