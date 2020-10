La palabra Firulais es uno de los nombres para perros más populares pero pocos saben cuál es el significado de esta peculiar forma de llamar a los canes

SUSANA CARRASCO 27/10/2020

27/10/2020 18:15 hrs.

Llamar Firulais a los perros es muy común y es que se trata de un nombre gracioso, simple y hasta simpático, pero pocos saben el significado de esta peculiar forma de llamar a los canes, pues hay un concepto detrás muy particular.

En México, Firulais es el nombre más común para los perros y posiblemente también en varias regiones de Latinoamérica. Este nombre para perro se hizo popular con la caricatura Rugrats, pero se sabe que desde mucho antes, esta forma de llamar a los perros estaba socialmente aceptada.

(Foto: Pexels)

El origen de este nombre se remonta a los ires y veniresi de los migrantes mexicanos a Estados Unidos y aquí te contamos la historia completa que hay detrás.

¿Por qué se les dice firulais a los perros?

Si eres de los que les dice Firulais a los perros sin importar cuál sea su verdadero nombre, entonces tienes que saber cuál es el origen de este peculiar nombre para canes y es que aunque se trate de una palabra simple y hasta graciosa, oculta un concepto más amplio del que se conoce.

Al igual que con muchas expresiones inglesas que cruzan la frontera, la palabra firulais tiene origen en Estados Unidos, pero terminó hispanizándose para que la comunidad latina lo adoptara, claro, con algunas modificaciones.

(Foto: Pixabay)

Palabras como "checar", que vienen del verbo "to check" y que se usa para referirse a checar o revisar algo en español, y "to mute", que se refiere a mutear o silenciar algo, tienen su origen en el inglés, pero sufrieron algunas modificaciones que son un tanto spanglish, lo que también ocurrió con el nombre para perros Firulais.

Libre de piojos

Este nombre canino comenzó siendo la frase "Free of lice", que en español quiere decir "libre de pulgas", la cual se usaba a mediados del siglo pasado por las autoridades estadounidenses para pedir a los trabajadores migrantes que entraban desde México, que sus perros acompañantes pasaran la frontera perfectamente limpios y libres de parásitos externos como piojos, pulgas y garrapatas.

(Foto: Pexels)

Como muchos de los trabajadores mexicanos no dominaban a la perfección el inglés, empezaron a descomponer la frase y cuando querían presumir que sus perros eran más finos que cualquier otro perro de rancho al regresar a sus lugares de origen, decían "Fri yu lais", o "Friyulais"

A otros mexicanos que no habían salido del país y que no sabían el significado de la frase les parecía muy gracioso y en tono de burla, empezaron a decirle "Friulais" a perritos callejeros o de rancho, sin importar si estaban limpios y libres de pulgas o no. Poco a poco, la expresión se convirtió en lo que hoy conocemos y miles de personas llamaron Firulais a sus fieles mascotas, convirtiéndose en uno de los nombres de perro más populares actualmente.

(Foto: Pexels)

Otras teorías

El portal México Desconocido señala que hay otras teorías que apuntan a que esta forma de llamar a los perros proviene de un payaso apodado como "Firuláis" que pasó de aristócrata a perder toda su fortuna, mendigando en los portales de Guadalajara en México.

Se dice que una vez, sus primos le jugaron una broma pesada cuando era chico, mientras él miraba a una jovencita que llamaba a su perro.

Ante la insistencia de la chica por hacer que se acercara su mascota, los primos dijeron "Firuláis, ahí te hablan", por lo que se cree que desde entonces es popular llamar así a los perros que no tienen hogar o son callejeros.

(Foto: Pexels)

Un nombre popular

Sea cual sea el origen del nombre para perros Firulais, lo cierto es que se ha posicionado como una manera cariñosa de llamar a los canes en todo el país, al igual que otros nombres curiosos como "Solovino" que es común en perros que llegaron solos a la casa o al lugar en el que estábamos cuando los conocimos.

Así que no dudes en considerar esta opción como un nombre para tu mascota, será divertido y, sobre todo, con un significado que esconde un pasado muy interesante.

(Foto: Pxfuel)

Y tú, ¿sabías por qué se les dice Firulais a los perros?

