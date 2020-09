¿Por qué mi perro tiene una oreja caída? 5 razones principales

Existen muchas razones por las que un perro tiene una oreja caída, algunas no deben preocuparnos y otras sí requieren revisión médica

03/09/2020 17:14 hrs.

Las orejitas de los perros son una de las características que más llaman la atención ya que hay diversas formas y tamaños, desde pequeñitas y puntiagudas, hasta más largas y peludas, pero en algunos casos, es posible notar que un perro tiene una oreja caída, ¿qué significa exactamente?, ¿simplemente es flojo y no quiere levantarla o hay algo más?

No eres el único que se pregunta por qué un perro tiene una oreja caída y, de hecho, es algo muy común que surge por varias causas, algunas muy simples y otras un poco más complicadas que incluso podrían requerir revisión médica.

(Foto: Pxhere)

Así que si tu perro tiene orejas puntiagudas pero suele mantener erguida sólo una de ellas, esta información te interesa, sigue leyendo para conocer todas las razones detrás de este gesto de tu mascota.

¿Por qué un perro tiene una oreja caída?

Notar que un perro tiene una oreja caída es algo que muchos dueños detectan pero que, por lo general, no saben cómo interpretar. Si a ti también te pasa, no te preocupes, aquí enlistamos las cinco razones más comunes por las que un lomito prefiere no levantar una de sus orejitas:

1. Edad

Los cachorros de razas de perros con orejas levantadas no muestran esta característica desde que nacen, al contrario, mantienen sus orejas colgantes hasta aproximadamente los cinco u ocho meses de edad, aunque no hay fechas fijas, cada ejemplar se desarrolla a su ritmo. Pueden levantar primero una y con el tiempo la otra, lo cual es completamente normal y no debería ser motivo de preocupación.

El portal Soy un perro señala que también debemos asegurarnos de que nuestro perro tenga orejas levantadas, ya que muchos no poseen esta característica de forma natural o incluso aquellas razas que sí, simplemente no las levantan.

(Foto: Freepik)

2. Genética

Cuando un perro tiene una oreja caída y ya no es un cachorro, podría deberse a cuestiones genéticas, lo que indicaría que alguno de sus progenitores no tenía las orejitas totalmente erguidas y, por ende, nuestra mascota tampoco conseguirá levantarlas por completo. No pasa nada, su desarrollo podrá ser normal y no corre ningún peligro.

3. Heridas

Si nuestro perro tenía las dos orejas levantadas y de pronto, empezó a bajar una, es probable que se deba a una herida por mordeduras que ocurrió durante alguna pelea con otro perro, ya que las orejitas son muy sensibles y vulnerables debido a que son de fácil acceso en un ataque. Estas lesiones suelen complicarse por infecciones, por lo que será fundamental llevarlo a recibir atención veterinaria en cuanto lo detectemos.

(Foto: Pikist)

4. Otitis

Otra de las razones por las que un perro tiene una oreja caída es la otitis, que es una infección causada principalmente por una mala higiene. Evolucionada desde el oído externo y luego se va adentrando, causando mucha comezón, dolor y secreción con mal olor. En algunos casos, la otitis daña una rama del nervio facial que atraviesa el tímpano, por lo que podría dañarse la audición.

Si notamos los síntomas ya mencionados en la orejita que el perro ya no levanta, entonces será importante llevarlo con el experto para iniciar con el tratamiento lo más pronto posible.

5. Abscesos con pus

En algunos casos, es posible notar que el perro tiene una oreja caída y, además, inflamada, lo que podría ser causado por un absceso con acumulación de pus o también podría ser un hematoma, que es un cúmulo de sangre debajo de piel provocado por golpes o traumatismos. Las peleas con otros perros pueden causar heridas que se infecten, se llenen de pus y causen abscesos.

(Foto: tomada de la web)

Cuando el perro se rasca demasiado o muy fuerte la oreja, también pueden causarse lesiones que en pocos días se infectan y causan problemas, por lo que debemos buscar la causa de estas molestias y acudir pronto con el veterinario. En ambos casos puede necesitarse una intervención quirúrgica, de lo contrario, quedan deformaciones que causan una oreja caída.

Sea cual sea la razón por la que un perro tiene una oreja caída, nunca se deben hacer procedimientos o aplicar remedios para levantar sus dos orejas artificialmente, ya que podríamos causarle un daño irreversible. Si te preocupa esta característica de tu perro, mejor acude con el experto y pide asesoría al respecto. Recuerda que lo más importante es su salud y bienestar, olvídate de los estándares estéticos y asegúrate de brindarle todo el amor que merece.

(Con información de Experto Animal y Soy un perro)