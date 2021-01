¿Por qué los perros tiran comida alrededor de su plato?

Existen varias razones por las que los perros hacen esto, descubre ¿por qué?

Aunque los perros no son tan especiales como los gatos en cuestión de comida. Existen varias razones por las que los perros tiran comida alrededor de su plato, es una práctica muy habitual en ellos, pero ¿tiene solución?

Puede habar varios motivos por los que tu mascota tira la comida fuera del plato. Y seguramente no puedes evitar que coma de una manera tan eufórica, pero lo que sí puedes hacer es que la saque con tanta facilidad, siempre y cuando, descubras por qué lo hace.

Razones por las que los perros tiran su comida alrededor de su plato

1. No le gusta su plato

Los perros no son tan especiales como los gatos, pero una de las razones por las que tira su comida fuera del plato puede ser porque su plato le causa cierto rechazo, debido a que está sucio, que le causa alergia por el material con el que está hecho, provocándole picor, estornudos, o porque le moleste el ruido que se produce al chocar su comida con los bordes del plato.

2. Por efusividad

Un perro también puede tirar su comida fuera del plato por la emoción que siente al ver que llega el momento de comer. Hay perros que adoran tanto comer que, con la efusividad del momento, lanzan su alimento fuera del plato. También puede ser por supervivencia, hay algunos que tienen instintos lobunos y come el más rápido de la manada, o porque convive con otro perro que le suele robar su comida, y eso lo lleva a comer rápido y sacar el alimento del plato.

3. Para seleccionar

Esto sucede por lo general cuando en el mismo plato le ofreces dos tipos de comida distinta a tu mascota, como sus croquetas y comida casera, provocando que elija una de las dos raciones que le es más apetecible, por lo que con su hocico intentará desechar aquello que no le apetece, sacándolo de su plato para comerse solo su comida favorita, la otra es probable que se le coma en el transcurso del día cuando le dé hambre.

4. Por comodidad

Si le ofreces a tu perro una pieza de comida de un tamaño un poco grande, en relación con su comida habitual, es probable que la saque, del plato porque le será más cómodo para morderlo con libertad, como en el caso de los huesos, que de inmediato los quita del plato para resguardarlos en su casa o en algún rincón por temor a que alguien se los robe.

5. Por instinto

Por muy domesticados que estén los perros, a veces recuerdan su esencia de lobo. Estos animales, cuando arrancan un trozo de presa suelen separarse un poco de la manada para comérselo. Así que no podemos descartar que uno de los motivos por los que sacan la comida del plato sea por su instinto de lobo.

6. No le gusta su comida

Aunque los perros no tienen el paladar tan exquisito como los gatos, también tienen sus gustos y preferencias con la comida, por lo que, si la saca de su plato, puede ser por este motivo, que no sea de su agrado, que no le guste el olor, el sabor o que hay algún componente que no lo hace sentir bien y por eso la rechaza.

7. Demasiada comida

Para evitar esto, es importante conocer las cantidades exactas de alimento diario que tu perro necesita. Si llenas en exceso su plato, lo más seguro es que con el simple roce de su hocico, parte de su comida termina fuera del plato.

¿Qué hacer si tu perro tira comida fuera de su plato?

Primero tienes que descubrir ¿por qué tu perro saca su comida de su plato? Una vez que sepas la razón puedes actuar para corregir el problema. Puedes empezar lavando con frecuencia su plato para que esté limpio y no huela mal, que sea de buena calidad para que no rechace el plato, coloca el plato en un lugar tranquilo y limpio para que el perro no se sienta agobiado al comer.

Cuando ofrezcas a tu perro dos tipos de comida diferentes, lo mejor es que lo hagas también en platos diferentes. De esta manera, no tendrá opción de seleccionar. Si vas a darle comida casera pártela en pequeños trozos para evitar que saque las piezas grandes del comedero. Si su comida no le gusta, consulta al especialista para cambiársela.

Si tu perro es de los que saca su comida del plato, ahora ya sabes cuáles son las posibles razones del por qué lo hace, así que no tienes de qué preocuparte, solo en caso de que no coma, tendrás que llevarlo con el veterinario.

