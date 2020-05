¿Por qué los perros se consideran miembros de la familia?

Nos aman en las buenas y en las malas, nos animan, nos hacen reír y se quedan a nuestro lado sin importar la circunstancia. ¿Cómo no crear un vínculo con eso?

15/05/2020 11:23 hrs.

El decir que los perros son parte de la familia es algo común entre los que tienen estas mascotas en casa.

De acuerdo con la doctora Jessica Pierce, en 1980 se realizó un estudio en el que se pidió a dueños de perros que llenaran el "Diafragma del espacio de vida familiar", en donde los símbolos que representan a los miembros de la familia y las mascotas se ponen dentro de un círculo que representa el "espacio vital".

"En el 38 por ciento de los diagramas, el perro se colocó más cerca de sí mismo que otros miembros de la familia", menciona Pierce

Y si bien esto se dio hace 40 años, muchas personas podrían considerar a su lomito como parte de su entorno en 2020. Por eso, en el Día Internacional de la Familia, intentaremos responder esta pregunta.

¿Por qué consideramos a los perros como miembros de la familia?

Sería fácil decir que es por la cantidad de personas que tienen un can en sus hogares. La Encuesta nacional de propietarios de mascotas APPA 2017-2018 indica que aproximadamente 85 millones de familias (68%) tienen mascotas en casa, y de estas, el 60,2% poseen perros.

Pero lo que sentimos por ellos y la razón por la que los consideramos como parte de nuestro círculo más cercano vendría de algo más profundo.

"En las sociedades modernas hemos potenciado la parte más racional de nuestro cerebro, el cortex cerebral, descuidando nuestra parte animal. Descuidando así nuestro cerebro límbico, que se encarga de las emociones. La convivencia con un animal supone una recuperación de esta parte emocional de nuestra propia naturaleza", expone el psicólogo y Coordinador del Grupo de Trabajo de Terapia asistida con animales del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Miguel Gayá.

"Mi perro/gato es más que una mascota: es un miembro de mi familia"

¿Suena familiar?

Aquí hay tres razones por las que consideramos a los perros como familiares:

1) Celebran cumpleaños y los tienes en cualquier evento familiar: Fiestas, reuniones o visitas ocasionales. Siempre tiene que estar tu perro ahí, ¿no?. Incluso si vas de viaje, el perro debe tener un asiento especial y cómodo mientras te trasladas a tu destino. Por si fuera poco, hay personas que celebran los cumpleaños de sus lomitos e incluso existen los que les compran regalos... como si fuera un miembro de la familia.

2) Consideras su bienestar y los amas incondicionalmente: La mayoría de las personas que tienen perros en casa los cuidan y les dan amor y afecto. Ven su salud, su alimentación, su educación (los adiestramientos) y piensan en proporcionarles toda la felicidad y velar por su bienestar.

3) Los consideras en tu horario: En todo lo que haces o piensas, aparece la figura de tu can. Tu día no estaría completo sin ellos y cuando sales de compras, visitas algún lugar o paseas por la calle, puedes pensar en llevarlos contigo. ¿Qué pasa cuando tienes una fiesta de trabajo y te preocupa llegar a casa para ver a "Firulais" porque no lo has visto desde la mañana? Se sabe que estos animales se llegan a deprimir y estresar si no están sus dueños y que cuando se encuentran contigo son los más felices del mundo. ¿Vas a la fiesta o te regresas para estar con "Fido".

"Mi perro/gato no me juzga, simplemente me acepta como soy"

Nos aman en las buenas y en las malas, nos animan, nos hacen reír y se quedan a nuestro lado sin importar la circunstancia. ¿Cómo no crear un vínculo con ese sentimiento que nos generan?

Además, tener una mascota en casa tiene beneficios para las personas de cualquier edad.

Por otra parte, la adiestradora de perros Annie Grossman comenta que el comportamiento del can tiene mucho que ver en nuestra manera de "consentirlos":

"Los animales carismáticos tienden a recibir una cantidad ilógica de cuidado y atención humana. La tristeza provocada por las imágenes de un oso polar cuyo hábitat se está reduciendo a menudo supera la simpatía generada por un refugiado climático en la misma situación. No recuerdo la última vez que fui al médico para un chequeo de rutina, pero llevo a Luna (mi perro) dos veces al año. Es 'problemático'", dice Grossman.

Quizá la razón por la que los consideramos miembros de la familia es por que siempre están, sin importar qué. Son los que te reciben con saltitos y abrazos cuando llegas del trabajo y se acercan para que los abraces cuando te sientes triste y no quieres hablar con otra persona. Son los que te escuchan y no le cuentan lo que le dijiste a otros.





Con información de psychologytoday, abc.es, jollypets, washingtonpost, sumedico.lasillarota.com