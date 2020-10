¿Por qué los perros se comen la pared?, ¡Descúbrelo!

Es una actividad compulsiva más común de lo que creemos; es un problema que tiene solución

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 02/10/2020

02/10/2020 12:45 hrs.

Que un perro se coma la pared puede ser una actividad compulsiva más común de lo que creemos, se debe a diferentes motivos que van desde sus miedos e inseguridades, aburrimiento, ansiedad, comportamiento depredador y una alimentación deficiente.

De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas existen diferentes hipótesis para explicar por qué un perro se come la pared: no es un comportamiento aislado, tiene sus motivos, por eso es importante que se haga una evaluación detallada de la situación, del perro y del entorno para saber por qué lo hace.

Causas por la que los perros se comen la pared

Miedos e inseguridades

Los perros que duermen en un espacio cerrado de la casa pueden desarrollar la masticación de la pared, debido a que son muy sensibles a los ruidos fuertes que vienen de golpe como fuegos artificiales o tormentas, y que pueden provocarle miedos, emociones y estrés, por lo que en su intento de escapar de la situación empezará a excavar en las paredes o se las comerá.

Comportamiento depredador

Algunos perros muerden las paredes debido a su naturaleza de depredador, debido a que tienen muy desarrollados sus sentidos del oído y del olfato, y pueden escuchar a través de las paredes diferentes ruidos o hasta la presencia de otra criatura.

Fotografía: infobae

NO TE PIERDAS: 5 Síntomas de aburrimiento en gatos

Ansiedad por separación

Muchos perros experimentan angustia y ansiedad cuando sienten que los han abandonado, por lo que la manera de desahogarse es comiéndose las paredes. La ansiedad por separación en perros es un problema muy habitual.

Fotografía: elcomercio

Desmotivación y aburrimiento

Para los perros masticar las paredes es una forma de distracción, ya que esto los mantiene ocupados hasta que vayan a jugar con ellos. Además de buscar algo en qué entretenerse, comerse la pared también les proporciona un refuerzo sensorial.

Fotografía: twitter

Alimentación deficiente

Los perros también pueden morder la pared como indicativo de que ya no les gusta el alimento que les dan y es hora de cambiárselos. Un perro necesita una dieta equilibrada: vitaminas, minerales, nutrientes y buen sabor, si no es la más apropiada por eso se come la pared.

Fotografía: redcanina

Soluciones para que deje de comer la pared

- Si tu perro tiene miedo a estar en un lugar no lo obligues a estar ahí

- Utiliza un juguete de relajación

- Ponle música relajante para perros

- Impregna la pared de algún olor fuerte que le cause rechazo

- No lo dejes mucho tiempo solo

- Sácalo a pasear más tiempo

- Fomenta su desarrollo mental con actividades

- Varía los platillos de su dieta

Ahora ya sabes que existen varios motivos que impulsan a tu perro a comerse la pared. Sin embargo, este extraño comportamiento motivado por diferentes causas tiene solución, pero primero debes saber cuál es el motivo principal por el que lo hace.

Fotografía: YouTube

SIGUE LEYENDO: 5 señales de perros maltratados, ¡Pon atención!

(Con información de expertoanimal y SoyUnPerro)