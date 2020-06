Es común observar que los perros rascan su cama, pero pocos conocen lo que significa este comportamiento

Seguro que más de una vez te has preguntado por qué los perros rascan su cama antes de acostarse, pues es un comportamiento extraño pero muy común entre los canes. Puede parecer algo sin sentido, sin embargo, tiene una explicación lógica y con orígenes en los instintos primarios de estas mascotas.

Incluso puede parecer que rascar la cama o la superficie donde se van a acostar es parte de un ritual que les permite descansar mejor, aunque tiene que ver con otras razones que a continuación te explicaremos a detalle.

Sigue leyendo y conoce porqué a tu perro le encanta rascar desesperadamente antes de echarse a dormir.

Perros rascan su cama, ¿por qué?

Expertos en comportamiento animal señalan que existen por lo menos 5 razones por las que los perros rascan su cama antes de acostarse y es necesario conocerlas para comprender un poco mejor a estos peludos caninos:

1. Marcan su territorio

Según un artículo publicado en El Español, los perros rascan su cama debido a que es un comportamiento heredado de sus ancestros los lobos y lo hacen como una forma de marcar su territorio, pues las almohadillas de sus patas tienen unas glándulas que emiten un olor especial y único para cada animal. De manera que cuando rascan, extienden su aroma para que los demás puedan reconocer de quién es ese lugar.

2. Regular su temperatura

Otra razón por la que los perros rascan antes de acostarse es porque conservan ese comportamiento de forma instintiva, pues suelen rascar la tierra cuando están en el campo, tumbándose después en el agujero para mantenerse frescos cuando hace mucho calor e intentan hacer lo mismo antes de dormir.

3. Uñas largas

Los perros también suelen rascar su cama cuando tienen las uñas demasiado largas e intentan limarlas tallándolas con fuerza sobre una superficie, incluyendo donde van a dormir, una alfombra, mantas o el suelo directamente. Esto puede prevenirse con el cuidado adecuado y para ello basta cortar las uñas de los perros en casa, siguiendo una técnica adecuada para no lastimarlo.

4. Demasiada energía

De acuerdo a Experto Animal, cuando un perro no hace suficiente ejercicio puede rascar la cama como forma de liberar energía acumulada. No obstante, no debemos tomar a la ligera este comportamiento porque también podría indicar problemas de ansiedad por falta de actividad física. Así que date el tiempo de sacarlo a pasear al menos un par de veces al día y juega con él en casa tanto como se pueda, pues a la larga pueden desarrollarse consecuencias más graves.

5. Comodidad

Esta es la respuesta más obvia a la cuestión de por qué los perros rascan antes de acostarse, ya que al igual que las personas, les gusta asegurarse de que la superficie o la cama donde van a dormir sea cómoda. Rascar es su manera de reorganizar el sitio donde duermen para estar lo más cómodos posible.

Notar que los perros rascan su cama antes de acostarse no es algo peligroso, pero sí podría alertar algunos problemas, como la ansiedad y la falta de actividad, así que en cuanto lo detectes ponle atención e intenta descubrir las posibles razones que hay detrás.

