La micción en perros no es solo una manera de eliminación de orina como residuo, sino también una forma de enviar un mensaje a otros perros

Todos los animales tienen ciertas características que los hacen especiales y diferentes a los demás, en este caso, sabemos que los perros para orinar levantan la pata.

¿Por qué los perros levantan la pata para orinar?

Lo primero que hay que entender es que la micción en perros no es solo una manera de eliminación de orina como residuo, sino también una forma de enviar un mensaje a otros perros. Estos son animales territoriales, y mediante la orina "marcan" un determinado territorio con su olor y señales químicas que otros perros reconocen como una marca de "he estado aquí". Marcan un territorio para ellos mismos y también para el resto de los perros dejando constancia de su dominio territorial y condición de macho.

El hecho de levantar la pata permite al perro rociar más alto con su orina, en el área donde es más probable que otros perros lo huelan y se disperse su olor por medio del aire.

(Foto: Pinterest)

Otras teorías especulan que, al orinar el perro en una zona alta, puede hacerlo parecer ante otros como un animal de más talla y tamaño, y, además, al hacerlo sobre superficies verticales, la señal es más duradera.

¿A qué edad comienzan a levantar la pata los perros?

No importa el tamaño y la raza de perro, a niveles generales es un acto que comienza a darse a partir de los siete meses de edad, aunque algunos perros pueden comenzar sobre los nueve o incluso diez meses de vida.

Cuando comienzan a alzar su pata para orinar, no lo hacen de forma constante. Es decir, pueden hacerlo solamente en ocasiones mientras que el resto, seguirán orinando agachando las patas traseras, tal y como lo hacen las hembras.

Con el paso del tiempo, principalmente a partir del año y medio de vida, se volverá algo mucho más común, dejando el agacharse cómo las hembras para orinar en un segundo plano.

Si tu perro no alza la pata para orinar, no debes preocuparte, ya que ellos se rigen por la comodidad y por el marcado del territorio. Si no tienen necesidad de marcar y se sienten más cómodos, seguirán orinando como las hembras, sin que eso suponga un problema en tu mascota.

(Foto: Pinterest)

¿Por qué las hembras no levantan la pata?

Las hembras son en cierta forma más "civilizadas" que los machos a la hora de ir orinando por todas lados simplemente por marcar su territorio. Ellas no tienen esa necesidad tan pronunciada cómo los machos.

Las hembras orinan agachadas por la ausencia de pene, si levantaran la pata cómo lo hacen los perros posiblemente terminarían orinándose a ellas mismas, por lo que es mucho más cómodo agacharse y orinar tranquilamente.

Existen hembras que sí levantan la pata para orinar, pero no es algo que deba causar preocupación. Simplemente lo hacen por imitación al ver a otros perros machos orinando, algo que se les pasará en poco tiempo y volverán a su forma habitual de orinar.

Sigue leyendo: ¿Cuáles son las razas de perros más populares en México?

(Con información de: Soy un perro y Pet food)