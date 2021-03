¿Por qué los perros labradores tienen obsesión por la comida?

Son muchas las características que hacen del labrador un perro encantador y popular, pero entre ellas debemos destacar su obsesión por la comida, tiene un apetito voraz, que lo hace insaciable y propenso a la obesidad.

Un gen, el culpable de su obsesión por la comida

Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge identificó una variante del primer gen relacionado con la aparición de obesidad en perros, se trata de un gen denominado POMC y que precisamente fue descubierto en los perros labradores, de los cuales 15 eran obesos y 18 delgados.

Los perros obesos tendían a tener una sección de ADN codificada al final de ese gen, lo que obstaculiza la producción de una sustancia química en el cerebro que cumple la función de indicarle al cuerpo que ya no tiene hambre después de una comida.

No cedas a sus peticiones

Evita compartir tu comida con tu labrador cada vez que te lo pida.

Lo que tú puedes considerar una muestra de afecto hacia tu perro es en realidad un factor que contribuye al desarrollo de la obesidad, ya que el labrador es muy propenso a engordar.

La obesidad puede desarrollar enfermedades del corazón, problemas respiratorios y articulares, con la disminución de la movilidad y de la calidad de vida del perro.

Si cedes continuamente a las peticiones de comida que te hace tu labrador, le irás adquiriendo un hábito muy nocivo, por lo tanto, es mejor prevenir este tipo de costumbres.

Alimentación para el perro labrador

Lo recomendable es que alimentes a tu perro labrador con pienso cuyo contenido en calorías sea reducido y que no le des de tu comida, porque esto implica sumar calorías que tu lomito no necesita. Puedes sustituir una toma de pienso por una toma de comida casera, pero no las mezcles porque el tiempo de digestión varía de una a otra, y puede ocasionarle problemas gástricos.

Ejercicios para perros labrador

Existen ejercicios para perros labrador que te ayudarán a mantener la salud de tu can para prevenir la obesidad.

El labrador necesita realizar como mínimo 30 minutos de ejercicio físico diario. La mejor manera de ejercitarlo es sacarlo a pasear tres veces al día procurando que cada salida tenga aproximadamente 15 minutos de duración.

Al labrador retriever le encanta el agua y esta característica debe ser aprovechada para ejercitarlo de una forma que el pueda disfrutar. Otra opción es llevarlo a pasear a un entorno natural donde haya río.

El labrador es un perro muy juguetón y cariñoso, por ello, jugar contigo le resultará muy agradable y benéfico para su salud. Avienta la pelota para que él vaya a buscarla y te la devuelva.

Si tu labrador tiene obsesión por la comida dale un alimento balanceado de buena calidad y llévalo a que realice ejercicio físico diario para que tenga un peso normal y un buen estado de salud, pues el apetito voraz ya lo trae en los genes, por lo que no se le quitará y será muy persistente cuando vea comida.

