¿Por qué los perros cambian de pelo en invierno?

ADRIÁN AGUIRRE 29/11/2019

29/11/2019 10:45 hrs.

Hace muchos años, el biólogo, geólogo y naturalista británico, Charles Darwin, dijo algo interesante pero cierto: "No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco lo es el más inteligente. Es aquel que es más adaptable al cambio". Y esta frase también aplica para los perros, quienes dependiendo la temporada del año, cambian de pelaje para seguir con vida.

Seguramente has visto que tu mascota deja pelos por toda la sala y el camino que recorre. Esto se debe a su protección contra las temperaturas y su entorno.

Por ello, aquí te dejamos la razón por la que tu perrito cambia de pelo en invierno.

Como lo mencionábamos arriba, tiene que ver con un proceso de aclimatación. Su cuerpo no es igual al de nosotros y tiene que mantener controlada su temperatura de alguna manera.

Piénsalo como un suéter o una chamarra. Dependiendo de la época del año, tu perro siente más calor o más frío y tiene que hacer algo al respecto. Por ello, recurre al aumento o disminución de cabello.

Ahora bien, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que la cantidad de pelo depende de la raza. Un chihuahueño no tiene la misma "cobertura" que un Collie o un husky, por lo que si tienes uno de estos animales caseros, obviamente observaras menos "reguero".

El cambio más evidente se verá en los canes de "doble capa" como los collies. Estas razas no solo poseen un pelito más largo y áspero para protegerse, sino que internamente también tienen una capa suave y aislante. Esto provocará que pierda mucho pelito en primavera y en otoño.

¿Por qué mi perro cambia de pelaje en invierno?

En verano verás menos desprendimiento debido a que se quitó el pelo para soportar el calor; en otoño, por su parte, verás una liberación mayor, ya que el lomito tiene que "retirarse" su "abrigo" para ponerse su "ropa" de frío.

Bajo este contexto, en invierno verás muchos pelos regados en el piso, ya que su pelaje será más grueso para cuidarse de las bajas temperaturas.

No te desesperes si ves sus pelitos en el suelo. Ellos no lo hacen para molestarte. Como decía Darwin, están adaptándose al ambiente en el que viven para no sofocarse ni congelarse.

