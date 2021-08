¿Por qué los gatos prefieren la comida que no requiere mucho esfuerzo?

"Hay una gran cantidad de investigaciones que muestran que la mayoría de las especies, incluidas aves, roedores, lobos, primates, incluso jirafas, prefieren trabajar para alimentarse. Lo sorprendente es que, de todas estas especies, los gatos parecen ser los únicos que no mostraron una fuerte tendencia a la Contra Libre Disposición", señaló Mikel Delgado, autor principal de un estudio.

La investigación de los especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California en Davis arrojó que la mayoría de los gatos domésticos optan por no actuar conforme a la Contra Libre Disposición.

Los gatos de hoy son más afortunados, ya que ahora conocemos sus necesidades nutricionales y están perfectamente alimentados con comidas preparadas que satisfacen sus requerimientos y les dan el tiempo y la energía para cazar, si lo desean.

El estudio

Delgado, junto con los coautores Melissa Bain y Brandon Han, proporcionaron a 17 gatos un rompecabezas de comida y una bandeja de comida. El rompecabezas permitió a los gatos ver fácilmente la comida, pero requirió cierta manipulación para extraerla. Algunos de los mininos incluso tenían experiencia con los rompecabezas.

"No es que los gatos nunca usaran el rompecabezas de la comida, sino que los gatos comieron más comida de la bandeja, pasaron más tiempo en la bandeja y tomaron más decisiones iniciales para acercarse y comer de la bandeja en lugar del rompecabezas", dijo el autor del estudio.

Los gatos que formaron parte del estudio llevaban monitores de actividad, por lo que el estudio descubrió que incluso los gatos que eran más activos eligieron la comida disponible gratuitamente. Sin embargo, el estudio no debe tomarse como un rechazo de los enigmas alimentarios, ya que solo porque no lo prefieren, no significa que no les guste.

Los investigadores también llegaron a la conclusión que los acertijos de comida utilizados en el estudio pueden no haber estimulado su comportamiento natural de caza, que generalmente implica emboscar a sus presas.

Instinto cazador de los gatos

Los gatos son carnívoros por naturaleza y sus ancestros salvajes eran expertos cazadores en solitario. Entre sus presas se encontraban una gran variedad de animales, como pequeños roedores, aves e insectos. Aunque los mininos han sido domesticados, conservan muchos comportamientos de sus ancestros salvajes, incluidos los relacionados con la caza y la alimentación, pero como en la actualidad son alimentados por sus dueños, esto se opone a su comportamiento natural de cazadores.

Si tu gato es de los que prefiere acercarse a su plato de comida sin hacer el más mínimo esfuerzo ahora ya sabes que se debe a que la mayoría de los gatos domésticos optan por no actuar conforme a la Contra Libre Disposición, como quedó demostrado en el estudio que prefirieron obtener el alimento directamente antes que resolver una prueba para obtenerla.

