FERNANDO GUEVARA 03/01/2021

03/01/2021 10:57 hrs.

Si tienes gatos en casa te habrás dado cuenta de la variedad de comportamientos que los mininos presentan día a día, hoy te explicaremos por qué los gatos pasan debajo de las piernas de las personas.

Uno de los comportamientos más repetidos en mininos es cuando pasan debajo de las piernas de las personas, son muchas las personas que dan distintas explicaciones al comportamiento de su felino. Algunas personas lo interpretan como un agradable saludo, otras como una forma de reclamar su atención para que lo acaricien, pero, ¿son estas teorías ciertas? A continuación despejamos las incógnitas.

¿Por qué los gatos pasan debajo de las piernas de las personas?

Cuando los gatos se restriegan en las piernas es habitual creer que nos están "acariciando" debido a que es una de las maneras que tenemos los humanos de expresar afecto. Por esa razón, desde nuestra perspectiva humana podemos creer erróneamente que los gatos se manifiestan de la misma forma que nosotros.

Según señala el sitio especializado Experto Animal, lo que realmente está haciendo el gato en estas situaciones es frotarse contra nuestras piernas. Concretamente, el ritual que realiza suele iniciar frotándose contra nuestros tobillos con la parte lateral de la cabeza, seguidamente con el flanco y, por último, envuelve la pierna con la cola. Además. Puede que la acción venga acompañada con algún ronroneo o temblor de cola.

La importancia de la acción reside en el hecho de frotarse, no de pasearse, y es que, seguramente, en alguna de las muchas ocasiones que has observado a tu gato, habrás notado que este suele restregarse contra objetos, como su cama, rascador, esquinas de paredes. Por lo tanto, no te será una sorpresa entender que el felino está realizando el mismo comportamiento contigo.

(Foto: Experto Animal)

¿Por qué los gatos se frotan en las piernas?

Cuando el gato se frota contra algo o alguien trata de entrar en contacto con todo el cuerpo. Esto es debido a que los felinos tienen glándulas liberadoras de feromonas que se desprenden de sus mejillas, barbilla, la planta de los pies, el dorso la raíz de la cola, además de las glándulas anales y genitales. De esta manera, cuando se restriegan estas glándulas secretan feromonas, unas moléculas que al adherirse al objeto agregan su olor individual.

Nuestro olfato es incapaz de percibir el olor que los mininos dejan en nosotros, sin embargo, los gatos utilizan las feromonas como un mensaje para otros de su misma especie, gracias a que tienen este sentido mucho más desarrollado. De hecho, para estos animales el olfato representa desde su nacimiento su primer contacto con el mundo, puesto que los cachorros en sus primeros días de vida no abren los ojos y su sentido auditivo no es el mejor.

¿Qué el gato pase debajo de tus piernas significa que te quiere?

Cuando el gato pasa debajo de tus piernas es un claro indicativo de cariño. Al pasar debajo de tus piernas quiere comunicarle a todos los otros gatos que se mantengan alejados de ti. Además, si alguna vez un gato desconocido ha mostrado esta conducta contigo, está claro que le has caído bien y te acepta en su territorio.

(Foto: Experto Aninal)

Los gatos pasan debajo de las piernas de las personas por qué buscan impregnarte de su aroma como forma de mostrarte cariño, así es que ahora ya sabes el por qué de este comportamiento.

(Con información de: Experto Animal)