¿Por qué los gatos parpadean lentamente al mirar a sus dueños?

Los gatos parpadean lentamente en algunas situaciones frente a sus dueños y los expertos explican el significado de esta peculiar mirada

SUSANA CARRASCO

28/07/2020

28/07/2020 19:00 hrs.

Si tienes un felino en casa o simplemente te encantan estas criaturas misteriosas, seguro que te has dado cuenta de que, muchas veces los gatos parpadean lentamente al mirar a sus dueños, pero ¿sabes qué significa esta particular mirada? A continuación, te lo revelamos de la mano de los expertos en comportamiento animal.

El lenguaje corporal de los gatos es muy especial y es importante saber cómo interpretar cada uno de sus movimientos para estar seguros de su estado de ánimo.

Con su cola, orejas y también con la mirada, los felinos pueden decirte exactamente cómo se sienten ante una situación, así que si te preguntas por qué a veces tu mascota parpadea de forma lenta cuando te mira, no eres el único y la respuesta te sorprenderá.

Gatos parpadean lentamente

¿Tu gato te mira y parpadea lentamente? Este particular parpadeo, lento y pausado, como si estuviese a punto de quedarse dormido es muy común en los felinos y aunque da la impresión de que te intenta decir que está harto de ti, en realidad significa lo contrario.

De hecho, algunos llaman a esta particular mirada como el "beso del gato", porque entre mininos, ese movimiento de los párpados es una especie de saludo cariñoso, por lo que lo hacen en señal de amistad y confianza. Al respecto, Mikel Delgado, investigador de gatos en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California, explica a Inverse que cuando un gato tiene la mirada fija, es señal de tensión, en cambio, si parpadea suavemente, significa que está a gusto y relajado.

El experto agrega que los gatos expresan también emociones negativas al evitar el contacto visual, por ejemplo, si tienen miedo o se sienten amenazados, no mirarán directamente a alguien o algo. De hecho, si se centran en algo sin parpadear, es probable que se sientan agresivos. Por su parte, cuando los gatos parpadean lentamente tampoco es una expresión de amor total hacia su humano, pero si indica satisfacción y comodidad. Podría decirse que, con un parpadeo lento, dan a entender que no necesitan verte fijamente porque no eres una posible amenaza.

Corresponde su confianza

Es evidente que cuando los gatos parpadean lentamente transmiten dulzura y tranquilidad, así que imítalo y haz los mismos movimientos mientras lo miras para comunicarle que tú también estás feliz a su lado y disfrutas mucho su compañía.

La mirada de los gatos es una parte muy importante de su lenguaje corporal y con ella pueden transmitirte muchas cosas, sin embargo, ahora ya sabes que no debes preocuparte si te mira fijamente mientras abre y cierra sus ojos lentamente, ya que es una señal de que se siente tranquilo y seguro a tu lado.

En cambio, si te ve y mueve la cola con fuerza o está en posición de ataque, lo mejor es que no le mantengas la mirada y lo dejes tranquilo. No olvides que los gatos necesitan su espacio donde nadie los moleste durante algunos momentos del día. De igual forma si notas que tiene sus pupilas dilatadas mientras te mira fijamente, es posible que se sienta con miedo o perciba que hay una amenaza en algún rincón de la casa, por lo que intenta decirte que necesita tu protección, aunque si ocurre mientras están jugando, simplemente significa que está atento a todos los movimientos.

