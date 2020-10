El misterio fue resuelto por un biólogo británico que encontró que el secreto está en la garganta de los gatos

LÉRIDA CABELLO 21/10/2020

21/10/2020 10:24 hrs.

Que los gatos no puedan rugir y los felinos no puedan ronronear tiene una explicación. El secreto está en la garganta de los gatos y de los felinos, en el hueso hioides, que es el encargado de dar soporte a la lengua y a la laringe.

¿Por qué los gatos no rugen si son felinos?

Los felinos muestran diferencias importantes con respecto a este hueso hioides. En los felinos que son capaces de emitir rugidos el hioides es relativamente flexible, similar a un ligamento, mientras que en los felinos que ronronean el hioides tiene una textura calcificada y por lo tanto más dura.

Durante décadas los científicos no pudieron explicar por qué los gatos no rugen y por qué felinos como leones o tigres no pueden ronronear, encontrando la respuesta el biólogo británico Richard Owen, quien descubrió que el secreto está en la garganta de los gatos, específicamente en el hueso hioides.

El ronroneo de los gatos

Cuando los gatos ronronean sus cuerdas vocales vibran a la velocidad de 26 veces por segundo y la presencia de un hueso hioides rígido ejerce las funciones de caja de resonancia. Además de que mientras los gatos ronronean pueden inhalar y exhalar simultáneamente, de ahí que el sonido del ronroneo se escuche en dos tiempos.

Los gatos son capaces de emitir hasta 100 sonidos diferentes para expresar distintas emociones o estados de ánimo, pero no pueden rugir como lo hacen sus parientes más grandes, ahora ya sabemos por qué.

El rugido de los felinos

Lo producen determinadas especies de animales del género Panthera, como puede ser el tigre, el leopardo, el jaguar y el león, gracias a la vibración del hueso hioides, junto con la disposición de las cuerdas vocales y la laringe en el momento preciso.

Un felino que sí puede ronronear

Nadie se atrevió a cuestionar la teoría de Richard Owen, hasta que apareció el leopardo de las nieves, un felino asiático que habita en las montañas del Himalaya y que tiene el hioides flexible que no solo ruge, sino también ronronea.

Por lo anterior, los expertos se pusieron a trabajar para descubrir que además del hueso hioides flexible, para rugir un felino necesita tener cuerdas vocales gruesas, características que no tiene el leopardo de las nieves cuyas cuerdas vocales son similares a las de los gatos o guepardos.

De esta manera quedó resuelto el misterio de por qué los gatos no rugen si son felinos. Ahora ya sabes que el responsable es el hueso hioides que están en la garganta de los gatos y de los felinos que es el encargado de dar soporte a la lengua y a la laringe.

(Con información de blog.mascotaysalud y myanimals)