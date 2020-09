No permitas que esto se vuelva una costumbre; presta atención a su comportamiento para que no tenga problemas a futuro

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 30/09/2020

30/09/2020 11:03 hrs.

Si un gato persigue y muerde tus tobillos es síntoma de que está aburrido y no encuentra otra forma de ejercitar positivamente su natural instinto cazador, así que si no le prestas la debida atención que no te extrañe que un día muerda tus tobillos.

De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas es de suma importancia el enriquecimiento ambiental en la vida de tu gato para que esté sano y equilibrado, porque de lo contrario aparecerán distintos problemas de comportamiento.

Todos los comportamientos manifestados por tu gato tienen una causa y se llevan a cabo para lograr ciertos objetivos como: alimentarse, liberar estrés, pedir atención. Si muerde tus tobillos seguramente es porque tiene alguna necesidad que quiere expresarte, a través de su comportamiento.

¿Por qué los gatos muerden los tobillos?

Si los gatos pasan mucho tiempo solos y no cuentan con un ambiente enriquecido, o no reciben la debida atención por parte de sus dueños, encuentran la oportunidad perfecta para ejercitar su instinto natural para cazar en los tobillos de las personas.

También pueden morder como un signo de interacción social, por sobreexcitarse durante un juego, como una demostración de afecto, por una socialización deficiente, por miedo o desconfianza, por sentirse vulnerables.

Otros gatos lo hacen como muestra de cariño y agradecimiento, pero no permites que esto se convierta en una costumbre, enséñale a expresar su afecto de forma segura y tranquila, utilizando el refuerzo positivo para que reconozca solo sus actitudes deseables.

Consejos para que tu gato no muerda tus tobillos

Enriquecimiento ambiental. Si tu gato tiene que pasar muchas horas solo en casa, enriquece su ambiente con juguetes, rascadores, estanterías para trepar y escondites que le permitan mantenerse física y mentalmente estimulado.

Momentos de calidad. Es importante que no solo lo llenes de juguetes, sino que juegues con él, que le des tiempo de calidad.

Que tenga un compañero de su misma especie. Esta podría ser una buena opción si ves que tu gato se aburre jugando solo. Primero tienes que considerar si la presencia de otro gato, mejorará su calidad de vida.

Medicina preventiva. Algunas patologías pueden ocasionar estrés en tu gato y modificar su comportamiento. Si quieres que tu felino tenga una vida saludable y equilibrada, proporciónale una adecuada medicina preventiva durante toda su vida.

Si tu gato te muerde los tobillos, la solución no es castigarlo, apartarlo o regañarlo porque también son formas de reforzar conductas negativas, lo mejor es que tenga tu atención con cariños, cuidados y juegos que es lo que finalmente está buscando.

(Con información de expertoanimal)