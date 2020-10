¿Por qué los gatos entierran sus heces y qué hacer cuando no ocurre?

Existen al menos dos motivos por los que los gatos entierran sus heces y también hay algunas razones por las que no siempre lo hacen ¡conócelas!

Tener un gato en casa nos permite darnos cuenta de que son criaturas maravillosas y llenas de muchas curiosidades, entre las que destaca el hecho de que entierran sus heces. ¿Por qué lo hacen? Aquí te explicamos por qué los gatos entierran sus heces y lo que debemos hacer cuando no ocurre.

Los gatos son considerados mascotas muy limpias debido a que, en la mayoría de los casos, prefieren defecar y orinar en su caja de arena para poder enterrar sus desechos.

Sin embargo, no todos conocen las verdaderas razones por las que los felinos tienen este comportamiento ni mucho menos cuando por alguna extraña razón, dejan sus heces por todos lados en la casa, menos en su arenero. No te preocupes, aquí te explicamos todo al respecto.

¿Por qué los gatos entierran sus heces?

Si crees que los gatos son animales muy limpios, no te equivocas, por naturaleza estos simpáticos animalitos disfrutan de estar en un entorno higiénico y de mantener su propio pelaje igual. Por esa misma razón, muchos suelen enterrar sus heces y orina en el arenero, aunque se ha visto que los gatos salvajes tienen un comportamiento similar, pues solo hacen sus necesidades en la zona que consideran su territorio.

Pero la higiene no es la única razón por la que un gato entierra sus heces, existe otro motivo fundamental que lo orilla a tener este comportamiento: tapar el olor. De acuerdo con el portal Experto Animal, esto no solo tiene que ver con que su entorno esté limpio, sino que su instinto lo motiva a hacerlo para ocultarse de sus "depredadores" o para que otros animales de su especie no puedan localizar su territorio.

Cuando un gato entierra sus heces, lo hace rápidamente porque quiere ocultar el aroma y no ser una amenaza para otros de su especie que transitan su territorio, podría decirse que es una señal de sumisión ante otros gatos.

¿Y si mi gato no entierra sus heces?

No todos los gatos tienen este comportamiento, lo que podría complicar la convivencia en casa, pues suelen orinar o defecar en cualquier parte de la casa sin ninguna consideración, generando malos olores y "sorpresitas" de manera constante.

Lo que tu gato te quiere decir cuando no entierra sus heces y simplemente hace sus necesidades en cualquier lado, es que ese territorio es de su propiedad. Seguramente has notado que lo hace en zonas elevadas, como la cama o un sillón, y la razón es que de esta manera el aroma se expande mejor y el mensaje a otros gatos llega de forma clara.

No obstante, existen muchos motivos por los que un gato hace fuera del arenero, como que la caja no sea de un tamaño adecuado, que esté en una parte de la casa que le incomoda, que la arena esté muy sucia o que sea aromatizada artificialmente, algo que generalmente le desagrada a las mascotas felinas.

¿Cómo hacer que mi gato entierre sus heces?

Lo primero es asegurarte de que la caja y la arena son las adecuadas. Luego, debes colocar la bandeja en un lugar tranquilo de la casa, lejos de ruidos y fuera del paso de otras mascotas o personas. Debe estar en una zona de fácil acceso para el gato y sobretodo, debes limpiarla todos los días.

La comida, el agua y la cama donde duerme tu gato nunca deben estar cerca del arenero. Además de evitar la arena aromatizada artificialmente, debes cuidar que llenas la bandeja lo suficiente, con una profundidad de al menos tres centímetros para que el felino pueda escarbar y tapar bien sus heces.

Si ninguna de estas soluciones da resultado, lo mejor será consultar al veterinario, pues en algunos casos, el desarrollo de enfermedades puede ser la causa de que el gato tenga problemas para llegar al arenero y hacer sus necesidades ahí. Si tu felino no está castrado o esterilizado, esa podría ser otra de las razones, así que no dudes en consultar con el experto.

Ahora que ya sabes por qué los gatos entierran sus heces y lo que debes hacer para que lo hagan siempre, puedes estar seguro de que a tu mascota le encanta estar limpio y al mismo tiempo, alejado de sus posibles "depredadores".

