Durante el embarazo y el post parto el comportamiento de las perras puede cambiar

Si tu mascota ha estado embarazada sabrás que no hay nada más emocionante que ver a sus crías. Sin embargo, también te habrás podido dar cuenta que suelen ser muy protectoras con los perritos, por eso hoy te diremos por qué las perras cambian de lugar a sus cachorros.

Después de dar a luz el comportamiento de la perra cambia y, en ocasiones, resulta difícil de comprender por qué se comporta de cierta forma. Un ejemplo de estos comportamientos es el hecho de cambiar a los cachorros de lugar.

También lee: 5 razas de perros difíciles de adiestrar

¿Por qué las perras cambian de lugar a sus cachorros?

Si tu perra cambia su camada de lugar es porque quiere alejarlos de las miradas constantes y llevarlos a un lugar donde pueda protegerlos mejor.

Es normal, que el parto y el nacimiento de los cachorritos nos produzcan emoción y queramos estar frente a la familia canina durante mucho tiempo.

Agarrar a los cachorros o acariciarlos constantemente genera a la perra mucha ansiedad y miedo, así que busca alejarlos para evitar esta situación llevándolos a un lugar que considere más adecuado.

(Foto: Pinterest)

Esta situación también puede generar agresividad y estrés.

El riesgo de esto es que la perra puede llevar a esconder a sus cachorros a sitios peligrosos, como dentro de un agujero o en un lugar de difícil acceso.

Debemos de designar un lugar especial para la perra y sus cachorros

Para evitar que la perra esconda a sus cachorros en lugares donde los puede poner en riesgo, es importante habilitar un espacio en el hogar para situar a la perra y sus cachorros, alejado de la gente, tranquilo y totalmente libre de estrés. Además de esta forma garantizamos que la perra cuide y alimente a sus cachorros correctamente, ya que la producción de leche también puede verse alterada por su estado emocional.

(Foto: Pinterest)

¿Por qué la perra no deja que nadie se acerque a sus cachorros?

Otra situación habitual durante el postparto de una perra es observar que no permite que nadie se acerque a sus pequeños. Esto con la intención de mantenerlos a salvo y protegidos.

Algunas perras se tornan agresivas y no permiten que nadie ponga en peligro la vida de sus pequeños. Esto forma parte del instinto maternal de los animales y no debemos interferir. Si tu perra no te deja tocar a sus cachorros, no te acerques para evitar que los aplaste para protegerlos o los esconda en un lugar de difícil acceso.

Consejos para evitar que tu perra esconda a sus cachorros

-No manipules en exceso a los cachorros: durante las primeras semanas deja que la madre los cuide, trata de agarrar a los cachorros lo menos posible.

-Evita llevar a casa a personas desconocidas: durante y después del parto no lleves a desconocidos a casa para que no pongas nerviosa a tu mascota.

-Háblale en tono tranquilo y voz baja: para calmar su ansiedad, habla con ella.

-Felicítala cuando cuide a sus cachorros: cuando los arregle, limpie y los alimente felicítala, así sentirá que está haciendo lo correcto.

-Llévala a pasear: de esta forma tomará aire y hará sus necesidades. La actividad física le ayudará a relajarse cuando vuelva a casa.

-Llévala al veterinario: una vez que tu perra ha dado a luz, es muy importante que un veterinario la examine en los días siguientes.

Sigue leyendo: ¿Por qué algunos perros dálmatas se quedan sordos?

(Con información de: Experto Animal y My Animals)