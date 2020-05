¿Por qué las patitas de los perros huelen a frituras?

Muchos dueños de mascotas se han dado cuenta que las patitas de sus perros huelen a frituras y los expertos explican la causa

15/05/2020

15/05/2020 18:52 hrs.

Todo el que ame profundamente a su mascota seguro que se ha dado cuenta que las patitas de los perros huelen a frituras y aunque creamos que ya estamos alucinando, la realidad es que sí deprenden ese aroma y hay una razón científica por la que ocurre.

Tal vez no es muy normal estar oliendo las patas de nuestro lomito, pero hacerlo no tiene nada de malo y hasta puede indicarte si tu mascota está sana o no tanto.

Patitas de los perros huelen a frituras

Muchos aseguran que las patas de sus perros huelen a frituras con queso, algunos hasta dicen que su olor es similar al de las palomitas y esto es totalmente normal.

La razón de que se perciba este aroma es una bacteria llamada "pseudomonas", la cual está presente en las almohadillas o huellitas de nuestro can. Dichas bacterias se acumulan en las patas del animal junto con el sudor, pues se alimentan de esto último para continuar con su ciclo de vida.

Es importante recordar que los perros transpiran exclusivamente por las zonas en las que no tienen pelo, ya que a diferencia del ser humano, carecen de glándulas sudoríparas en su piel, por lo que solo pueden transpirar a través de sus almohadillas o patas.

Las bacterias que causan este aroma también se encuentran en el agua y en el piso por donde caminan las mascotas y según explicó el veterinario Robert J. Silver al portal The Huffington Post, el característico olor a frituras es el resultado de un proceso metabólico entre el sudor y las bacterias.

No hay nada de que preocuparse, pues estas bacterias no son dañinas si están en cantidades adecuadas y una correcta rutina de higiene en nuestra mascota es necesaria para mantenerlas bajo control.

Si descuidamos la limpieza en las patas del perro, es posible que las bacterias se reproduzcan demasiado y causen problemas, como un olor excesivo y desagradable, inflamación o la necesidad continua del animal por lamerse sus patitas.

En esos casos, debemos acudir al veterinario lo más pronto posible para evitar complicaciones.

¿Cómo mantener limpias las patas de los perros?

No se trata de ser obsesivos y querer que las patas de los perros estén relucientes todo el tiempo, pero sí es importante que tengamos cuidado de lavar sus almohadillas y deditos cuando los bañamos y también cuando regresamos de los paseos en la calle, tal como lo recomienda Jordi Sierra, investigador de la Universidad de Barcelona y experto en la relación entre coronavirus y animales.

Por ningún motivo se deben usar productos como cloro, gel antibacterial, alcohol o detergente en polvo para limpiar las patas de las mascotas, ya que los pones en riesgo de peligros muy serios para su salud.

La Orden Francesa de Veterinarios alerta que estos productos pueden causar quemaduras e irritación en las patitas de los peludos, además de que los pone en riesgo de intoxicaciones debido a que suelen lamerse con frecuencia.



Lavar las patas de los perros solo requiere de agua y un poco de shampoo especial para mascotas, simplemente hay que frotar unos segundos y luego enjuagar perfectamente. Luego debemos secar con una toalla limpia y repetir este procedimiento después de los paseos en la calle.

Detectar que las patitas de los perros huelen a frituras es normal, solo hay que estar atento ante olores desagradables u otras molestias que puedan presentar para asegurarnos de que nuestra mascota está saludable.

