¿Por qué la mirada de los perros es tan irresistible?

05/05/2020

Cuando regañamos a nuestro perro por una travesura es común que de inmediato lo perdonemos cuando lo vemos y en su rostro resaltan sus ojitos tiernos, pero, ¿sabías que no es casualidad que exista ese efecto en nosotros? Hay razones científicas que explican por qué la mirada de los perros es irresistible.

Los perros son por naturaleza unos seres adorables, pero cuando nos hacen esa mirada tierna sin duda nadie puede resistirse y aquí te explicamos por qué ocurre.

Causas de que la mirada de los perros sea irresistible

Cuando los perros usan su mirada tierna para manipularnos y que les perdonemos sus travesuras o les compartamos un poco de lo que estamos comiendo, lo que en realidad está ocurriendo es un efecto de la evolución.

De acuerdo a un estudio publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) los músculos faciales involucrados en la creación de esas expresiones solo se pueden encontrar en perros y no en lobos debido a que los canes desarrollaron esta capacidad específicamente para poder comunicarse con los humanos.

Los científicos localizaron fácilmente un músculo situado encima del párpado llamado levator anguli oculi medialis, (músculo elevador del ángulo medial del ojo) en todos los perros del estudio, pero les costó mucho dar con él en los lobos.

"Los hallazgos sugieren que las cejas expresivas en los perros pueden ser el resultado de las preferencias inconscientes humanas que influyeron en la selección durante la domesticación", explica al respecto la psicóloga Juliane Kaminski de la Universidad de Portsmouth.

Esto significa que los perros empezaron a hacer una mirada irresistible que provocara un fuerte deseo en los humanos por cuidarlos con el fin de tener una ventaja de selección sobre otras especies, lo que naturalmente, hizo que se reforzara el rasgo ojos de cachorro en las generaciones siguientes.

De hecho, los análisis demostraron que, tras permanecer más de dos minutos junto a un humano, los perros levantaron sus cejas con más frecuencia mientras que los lobos no lo hicieron para nada.

Según los investigadores, es un hecho que este efecto de la mirada de los perros en los humanos es un resultado de la evolución pues al comparar la anatomía facial y el comportamiento de lobos y perros, notaron que el músculo que permite la elevación de la ceja, en los lobos era de una fibra más escasa e irregular.

Sin embargo, no hay pruebas científicas que indiquen que los perros mueven los músculos intencionalmente, aunque sí es un hecho que el movimiento de sus cejas tiene un significado importante para los humanos.

De alguna manera, los canes podrían deducir que cuando nos hacen esa mirada tierna nos están comunicando algo, aunque sea de manera inconsciente, y que ello tiene algún tipo de consecuencia en nuestra relación con la mascota.

Así que la próxima vez que regañes a tu lomito y lo perdones de inmediato al ver sus ojitos no te sientas débil, ablandar el corazón ante la mirada de los perros no es más que una respuesta completamente normal y causada por la evolución.

