¿Por qué estornudan los perros? 3 razones principales

Notar que constantemente estornudan los perros puede causar preocupación y los expertos en salud veterinaria te dicen el significado de este gesto

SUSANA CARRASCO 10/09/2020

10/09/2020 16:59 hrs.

Muchos dueños de mascotas se preguntan por qué estornudan los perros y la creencia popular apunta a que lo hacen porque están resfriados, no obstante, existen varias razones por las que tienen este gesto y no todas tienen que ver precisamente con una enfermedad. Así que, si has notado que tu peludo estornuda con frecuencia, esta información te interesa.

Un estornudo es un acto reflejo involuntario, es decir, una explosión de aire súbita, forzada e involuntaria que es expulsada por la nariz y la boca.

Pero ¿qué causa los estornudos en perros? De acuerdo con el portal Diario Veterinario, existen al menos tres razones por las que los lomitos tienen esta reacción que, aunque parece un gesto muy "humano", también es común en nuestros animalitos de compañía. Sigue leyendo para conocer todo al respecto.

Por qué estornudan los perros

Las razones por las que estornudan los perros pueden ser variadas y es importante reconocerlas para brindarles la atención necesaria en caso de que empiece a ser algo muy constante. Entre las causas más comunes se encuentran las siguientes:

1. Resfriado

Al igual que en los humanos, la llegada de las bajas temperaturas puede causar resfriados, siendo los estornudos uno de los principales síntomas en perros. También puede haber secreciones oculares, tos, poca hambre, falta de interés por jugar o salir a pasear.

Generalmente, los perros en casa se recuperan solos al cabo de unos días sin la necesidad de un tratamiento, pero debemos extremar precauciones, como mantener hidratado al animal, cuidar que donde duerma haya una temperatura cálida y estable y evitar sacarlo a la calle en las horas más frías. También podemos ponerle un suetercito o abrigo para evitar un cambio de temperatura brusco al salir.

Si los síntomas se agudizan y empieza a haber fiebre, lo mejor es llevarlo de inmediato al veterinario para que haga el diagnóstico.

2. Excitación

Expertos del Centro Veterinario Carabanchel Alto, indican que la excitación o emoción excesiva puede ser otra de las razones por las que estornudan los perros.

"La excitación que le provoca ver a su dueño después de un tiempo, cuando está jugando o cuando está muy contento, suele manifestarse en muchas ocasiones en forma de estornudo. De ahí que estos estornudos, por mucho que puedan extrañarte si son muchos y muy seguidos, no dejan de ser un motivo de tranquilidad en vez de un motivo de alarma", explican los especialistas.

Según el portal Mis Animales, los perros arrugan la nariz cuando están contentos y por ello es posible que se les salga uno o varios estornudos. Así que si notas que tiene este gesto en cuanto llegas a casa, no temas, es completamente normal y una señal de que está demasiado emocionado por verte de nuevo.

3. Alergias

Cuando los estornudos de un perro se acompañan de mucosidad excesiva y ojos irritados, puede ser señal de una alergia no diagnosticada, especialmente a alérgenos como el polen, las plantas, los ácaros, hongos del ambiente, polvo o un aroma o sustancia irritante.

"Los nervios de la nariz tienden a sensibilizarse, provocando que el perro estornude con un sonido notable o de forma espontánea y explosiva, facilitando la expulsión de estos agentes externos que le irritan las fosas nasales", indican los especialistas en veterinaria.

Si sospechas que tu perro puede tener una alergia, lo mejor es que lo lleves al veterinario para que recomiende el tratamiento que ayude a controlar las molestias y permita que el animalito tenga una mejor calidad de vida.

Estornudo inverso en perros

Uno de los tipos de estornudos que son muy comunes en los perros pero que pocos saben identificar es el estornudo inverso, ¿de qué se trata? Según los expertos del Hospital Veterinario TuCan, mientras que en un estornudo normal el aire es expulsado por la nariz, en un estornudo inverso el aire es impulsado hacia adentro, de forma brusca y ruidosa.

Podemos detectar que nuestro perro lo sufre porque se quedará quieto con los codos separados, la cabeza extendida, los ojos saltones y haciendo un fuerte resoplido.

El sonido puede ser tan fuerte que nos causa alarma y preocupación, pues los episodios de un estornudo inverso pueden durar desde unos pocos segundos hasta un minuto o dos, pero no hay nada de que preocuparse, pues tan pronto como pasa, el perro respira con normalidad y empieza a comportarse como si nada, lo que es señal de que no le causó daño alguno. De cualquier forma, si los estornudos en perros ya sea normales o inversos son constantes, no dudes en consultar con tu veterinario de confianza las posibles razones.

(Con información de Diario Veterinario y Mis Animales)