¿Por qué ataca un perro? Hay 7 razones principales

El comportamiento agresivo no surge por casualidad, existen varias razones por las que ataca un perro

Un perro que reacciona de forma agresiva no lo hace por causalidad, existen varios factores que lo pueden desencadenar. Por ello, hoy te diremos por qué ataca un perro y lo que puedes hacer para disminuir el riesgo.

Tener un perro en casa no solo requiere de sacarlo a pasear y darle de comer, también de crear un entorno en el que se sienta seguro y, sobre todo, donde no sienta la necesidad de ser agresivo.

(Foto: Pixabay)

Los perros pueden sentir la necesidad de defenderse por diversos motivos, por lo que será importante conocerlos y prevenir que nuestro perro ataque a otras mascotas o personas.

¿Por qué ataca un perro?

La agresividad en perros ya sea hacia otros animales o personas, es uno de los principales motivos por los que se abandonan y sacrifican a estas mascotas, de acuerdo con información del portal Experto Animal.

En muchos casos, la agresividad puede ser genética, pero en la mayoría tiene más peso el ambiente en el que se desarrolla el animal. Si te preguntas por qué ataca un perro, estas son las razones:

1. Enfermedades

Aunque no lo creas, hay enfermedades en perros que pueden favorecer que sean agresivos. Cuando un animal siente mucho malestar o dolor, es probable que se comporte violento simplemente porque intenta protegerse.

Si el lomito no está bien de salud, puede que las molestias sean tan intensas que no quiera que nadie se acerque. Aunque tengas buenas intenciones, el perro no puede determinar que solo quieres ayudar.

2. Poca socialización

Es importante que desde que son cachorros, los perros socialicen con otras mascotas y con personas, pues favorece un buen desarrollo emocional.

Cuando un perro tiene falta de socialización será tímido, menos obediente y más propenso a atacar o morder sin motivo aparente.

TAMBIÉN LEE: ¿Conoces las 10 cosas que todos los perros aman?

3. Protección del territorio

Otra de las razones por las que atacan los perros es una personalidad dominante y territorial, lo que hará que cuando algún "intruso", como otra mascota o una persona que no conoce se acerque demasiado, el perro ataque sin ningún control buscando proteger sus "dominios".

4. No compartir comida

Los perros aman la comida y por ello, uno de los principales motivos por los que pueden atacar es para proteger sus alimentos.

La comida para ellos es algo realmente importante y esa reacción de defensa la heredaron de sus ancestros, los lobos.

Debido a ello, no es raro que cuando los perros está comiendo empiecen a gruñir, ladren o quieran morder si detectan que alguien se acerca, pues consideran que intenta robar su alimento y no hay forma de que lo permitan.

5. Malas experiencias

Los perros con un pasado en el que sufrieron de maltrato pueden ser mucho más propensos a atacar. Esto podemos verlo claramente en los canes callejeros, que intentan atacar a quien sea que se les acerque debido a que así se protegen del peligro.

(Foto: Freepik)

Es probable que hayan sufrido golpes, malos tratos, falta de comida y refugio u otras experiencias traumáticas en el pasado, lo que los hace desconfiar de todos los humanos, sin importar que tengan buenas intenciones.

6. Miedos intensos

¿Has notado que tu perro se vuelve más agresivo cuando hay truenos o tiene que ir al veterinario? Es completamente normal y significa que se trata de una situación que le causa mucho miedo y estrés, por lo que intenta protegerse a través de los ataques.

7. Instinto maternal

Las hembras pueden volverse más agresivas cuando están preñadas o cuando acaban de dar a luz a sus cachorros debido al instinto maternal.

Buscarán proteger a sus crías por todos los medios, así que no permitirán que nadie se acerque, los toque y mucho menos les haga daño. Este comportamiento agresivo aparece en la mayoría de los animales cuando tienen crías, principalmente en los mamíferos.

Como ves, no hay una sola respuesta a la cuestión de por qué ataca un perro, pues se trata de una actitud que proviene de diversas causas. En cualquier caso, será importante que ante las señales de alerta como gruñidos, que nos enseñen los dientes o ladren, evitemos acercarnos, no hagamos movimientos bruscos e intentemos mantener la calma.

SIGUE LEYENDO: 5 hermosas razas de perros originarias de Japón

(Con información de Mis Animales, Experto Animal y Afecto Animal)