Entre el 15 y 30 por ciento de los dálmatas sufren algún tipo de sordera a lo largo de su vida

Los perros dálmatas forman parte de las 343 razas de perros reconocidas de forma oficial por la Federación Cinológica Internacional, estos canes son de los más populares en todo el mundo, ya que sus manchas particulares los hacen mundialmente famosos, pero, ¿por qué algunos perros dálmatas se quedan sordos? A continuación te lo decimos.

Debido a la selección genética, los canes se presentan en todas las formas y colores que la biología de la especie lo permita. Por desgracia, la creación de una raza a veces genera problemas: la sordera en dálmatas es un claro ejemplo.

También lee: ¿Cómo cuidar a un perro ciego?

¿Por qué algunos perros dálmatas se quedan sordos?

Aproximadamente entre el 15 y el 30 por ciento de los dálmatas sufren algún tipo de sordera a lo largo de su vida y, además, el 15 por ciento presentan afectaciones graves en ambos aparatos auditivos de acuerdo a la Federación Cinológica Internacional. Esta condición afecta la calidad de vida del perro y la tasa de supervivencia de los canes, pues son más vulnerables a sufrir accidentes.

La sordera congénita canina no se presenta solo en los dálmatas, pues se ha podido registrar en, al menos, 90 razas distintas.

Tristemente, la prevalencia es mayor en los dálmatas. Además, los perros de esta raza con ojos azules son casi tres veces más proclives a desarrollar sordera que el resto.

(Foto: Pinterest)

Aunque aún no se conozcan del todo las razones de la sordera en estos canes, este mal se ha asociado a una falta de melanocitos. Estas células, son las encargadas de producir melanina y son esenciales para el desarrollo de una audición normal. Aún no se han encontrado los genes causales, pero sí están asociados a la selección genética de la raza.

La sordera podría ser hereditaria

De acuerdo a una investigación del Club Dálmata de América, si un dálmata presenta sordera unilateral, las probabilidades de que sus crías sean sordas en uno o ambos oídos casi se duplica.

Las evidencias demuestran que esta patología no se debe únicamente a mutaciones en un solo gen, por lo que es prácticamente imposible predecir si un can será sordo o no.

(Foto: Pinterest)

Síntomas de la sordera en dálmatas

Detectar un problema de audición en un perro es relativamente sencillo, pues no responderá a los patrones de estímulos de forma normal. Entre los signos clínicos más comunes se encuentran los siguientes:

-No responde a juguetes que producen sonidos, a palmadas al aire o ruidos detrás de la oreja

-El perro no es capaz de reconocer su nombre y tampoco se da cuenta de la entrada del tutor en la casa

-El perro presenta problemas para desplazarse y se muestra desorientado cuando lo hace

-Ladra en exceso y no responde al ladrido de otros perros.

Si tienes un perro dálmata y muestra cualquiera de estos síntomas, es importante que lleves a tu can con un veterinario.

(Foto: Pinterest)

Sordera en dálmatas se ha reducido en las últimas décadas

Un estudio elaborado por The Kennel Club, señala que la sordera en los dálmatas ha disminuido en las últimas décadas. Mediante selección negativa evitando la cría de ejemplares sordos, se ha conseguido limpiar ligeramente el genoma de la raza, así que ahora las probabilidades de falta de audición en un cachorro de dálmata son menores.

Sigue leyendo: ¿Qué razas de perros no causan alergias?

(Con información de: My Animals, The Kennel club y Club Dálmata de América)