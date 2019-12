¿Por qué a los gatos les encanta meterse en cajas?

Los gatos aman meterse en las cajas de cartón por seis razones principales

SUSANA CARRASCO

17/12/2019

17/12/2019 18:40 hrs.

Si tienes un gato, seguramente te has dado cuenta de la importante relación que hay entre gatos y cajas y aunque no lo creas, este comportamiento tiene razones de ser muy lógicas y poderosas, así que no te quedes sin saber por qué a los gatos les encantan las cajas de cartón.

No importa de qué tamaño sean, las cajas de cartón siempre serán el lugar favorito de cualquier gato, sea grande o pequeño, mayor o joven.

Gatos y cajas, ¿por qué las aman tanto?

Hay seis razones principales por las que los gatos aman las cajas de cartón:

1. Para evitar a los depredadores

Los gatos tienen un instinto muy marcado, por lo que tienden a esconderse para liberarse de los posibles depredadores que puede haber a su alrededor.

En tu casa no los hay, pero los gatos se esconden dentro de las cajas por si acaso, usando las cuatro paredes de ésta para que no los vean, mientras ellos vigilan desde una posición privilegiada.

2. Son mejores para jugar

Para tu gato, estar dentro de una caja de cartón es fantástico para pasar tiempo contigo, ya que le servirá como un refugio durante los juegos.

Los gatos se divierten al pretender que cazan o jugando a no ser cazados, por lo que un escondite es necesario para poder ganarte en todos los juegos. La caja es el mejor lugar para esconderse porque tu gato cree que puede verte desde ella sin que tú necesariamente lo veas.

3. Le permiten jugar solo

Los gatos y cajas son inseparables porque el material de una caja no solo es ideal para un escondite, también para divertirse con algunos juegos que no necesitan la compañía de nadie más. Pon mucha atención, y verás cómo tu gato disfruta darle mordiscos al cartón y cómo disfruta marcarlo y rascarlo.

4. Guardan calor

El cartón es un material ideal para conservar el calor, por lo que tu felino amará enrollarse en el interior de la caja para mantener una temperatura corporal cálida mientras reposa.

5. Tienen un mejor descanso

Cuando los gatos duermen, suelen sentirse muy vulnerables ante los depredadores y las cajas les otorgan el lugar cerrado ideal para protegerlos de cualquier cosa que pudiera ocurrir mientras descansan.

Además, la temperatura de los gatos baja cuando están dormidos, así que la caja los ayuda a no sentir frío.

6. Disminuyen el estrés

Según un estudio realizado por el Departamento de Ciencias Clínicas de Animales de Compañía de la Universidad de Utrecht en Holanda, las cajas de cartón reducen el estrés en los gatos. Pruebas realizadas a animales a los que se les daba una caja y a otros a los que no, comprobaron que aquellos que tenían la caja sufrían niveles de estrés mucho menores.

(Con información de Muy mascotas)