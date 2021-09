Pitbull sin hogar tiende su cama para que lo adopten

Cuando la Sociedad para la Mejora de las Condiciones de los Animales Perdidos (SICSA) en Kettering, Ohio se hizo cargo de Rush, vieron que estaba necesitado de mucho amor y compañía, de una familia que lo quisiera y cuidara, como él necesitaba.

Así que Rush hizo algo para empezar a llamar la atención de la gente: tendía todos los días su cama, para que vieran que era un niño bueno y lo adoptaran.

"Rush ha tendido la cama cada día esperando que alguna familia lo adoptara", escribe el refugio en su página de Facebook, junto a un video que muestra al perrito.

(Foto: Captura YouTube)

Perro sin hogar tiende su cama para que lo adopten

En el video que se hizo viral se ve lo cuidadoso y capaz que este perro para tender su cama, haciendo su labor, muy contento, pues hasta mueve la cola de alegría, logrando su objetivo: llamar la atención de la gente para que lo adoptaran, pues en poco tiempo, el refugio recibió miles de solicitudes de adopción, conmoviendo con su comportamiento a una pareja, que cuando llegaron al refugio a conocerlo se enamoraron inmediatamente de él.

Ahora Rush tiene una familia que le brinda un hogar lleno de amor y comprensión.

NO TE PIERDAS: 7 razas de perros con peor olor

Razones para adoptar un animal sin hogar

Cientos de perritos esperan a un tutor responsable. Al brindarle mucho amor, estás "rescatando" dos vidas, la tuya y la de tu nuevo compañero. Cada vez que lo veas, te sentirás bien contigo mismo.

Podrás compartir con él todos tus secretos y actividades que realizas a lo largo del día. Seguro será el mejor compañero de aventuras.

Tu nuevo compañero te motivará a ejercitarte. Si es un perrito, podrás salir a caminar cerca de tu hogar o correr en el parque. Si es un gato, el juego permanente con tu michi hará que te muevas por mucho tiempo.

Tener una mascota brinda muchos beneficios a la salud. Pueden bajar el nivel de estrés, reducir el insomnio o la ansiedad, la presión arterial y previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares.

Si has decidido compartir tu vida con un perro mestizo, no habrá otro como él. Este tipo de animalitos sabe de alguna manera que lo has salvado de seguir sufriendo en las calles o de estar en un albergue y sus encantos te enamorarán, serán auténticos y únicos.

Te será gratificante adoptar a un animalito que está en espera de cariño y amor. Al ayudar a uno, permites que cientos de ellos tenga una nueva oportunidad de sufrir menos y de encontrar un hogar.

(Foto: Captura YouTube)

¿Es peligroso el pitbull?

A pesar de su pasado como perro de pelea, son muchos los estudios que demuestran que no existe ninguna base científica que pueda vincular la agresividad del perro a su raza, por lo que contrario a lo que se cree el pitbull tiene un trato excelente con las personas.

De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas, el pitbull terrier americano es considerada la quinta raza canina más tolerante según una investigación de la American Temperament Test Society que incluye más de 450 razas caninas.

Se trata de uno de los perros que mejor se relaciona con el ser humano, después del golden retriever, labrador retriever, staffordshire bull terrier y carlino o pug, siendo considerado un perro protector con los suyos y un excelente compañero de juegos.

El pitbull terrier americano es una raza definida en Estados Unidos, aunque sus orígenes son británicos. Fue empleado como perro de pelea hasta la prohibición en 1976 y actualmente en algunos países se considera una raza potencialmente peligrosa.

Lo anterior depende en gran medida de la educación y socialización que se le brinde, y como ejemplo el perro pitbull de esta historia que se hizo viral por hacer su cama todos los días para que fuera adoptado por una familia, ganándose el corazón de los internautas.

(Foto: Pixabay)

TAMIBIÉN LEE: ¿Qué debes saber antes de pasear a tu cachorro?

(Con información de Lomunidad y Experto Animal)