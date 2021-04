Pitbull cree que se lo va a comer su dueña ¿Cómo reaccionó?

Un pitbull conquistó las redes sociales con su inesperada reacción, luego de que su dueña le jugara una broma, haciéndole creer que se lo iba a comer.

En el video que compartió el usuario @jcard.11 se ve a la mujer agarrándole la patita izquierda a su perro y se la lleva a la boca, hace como que se la muerde y se escucha como si la estuviera masticando. El perrito reacciona asombrado, con temor y no sabe qué hacer: sus ojos lo dicen todo.

En TikTok se ha vuelto tendencia esta broma en la que hacen pensar a bebés y a perritos que se están comiendo una parte de su cuerpo, dando como resultado que las reacciones sean inesperadas y de lo más divertidas.

El momento angustiante para el pitbull se hizo viral, gracias a la inesperada reacción de este lomito que ya se veía en la panza de su dueña, pues no sabía si quedarse ahí o echarse a correr para que no fuera devorado.

Perro con el carácter más estable

Y aunque muchos pudiéramos pensar que este pitbull hubiera reaccionado agresivo con la broma de su dueña, es por la mala fama que se le ha creado que dice que el carácter de estos perros es impredecible y que pueden atacar sin previo aviso, pero esto se debe en gran parte a un manejo inadecuado por parte de sus dueños.

Pruebas de temperamento llevadas a cabo por la Sociedad Americana de Evaluación del Temperamento (American Temperament Test Society), indican que el pitbull tiene el carácter más estable que la gran mayoría de las razas caninas. Al medir las reacciones antes diferentes personas y circunstancias negativas y/o de estrés, los resultados registrados para el pitbull fueron muy similares a los de razas consideradas ejemplares y estables, como el terranova, beagle o golden retriever.

También se caracterizan por ser sumamente inteligentes para aprender diversas tareas, ejercicios y trucos. Para lo que no son buenos es como perros guardianes, a pesar de su contextura física, debido a que son sociables con las personas y pueden comportarse de forma "bonachona" ante la presencia de propios y extraños.

(Foto: Pixabay)

¿A los perros les gustan las bromas?

Al principio, el perro puede percibir tus provocaciones como un juego, pero con el tiempo entenderá que no es así. Si sueles llamarlo para darle algo, pero no le das nada o simplemente jalas su cola porque te parece divertido para ver cómo se defiende, o te ríes de él, puedes perder su confianza y, posteriormente, tu autoridad de dueño, así que no le hagas bromas muy seguido.

Si tienes un pitbull en casa, de vez en cuando puedes jugarle una broma, pues ahora sabes que no reaccionará de forma agresiva como este perrito que por increíble que parezca reaccionó con un poco de miedo al sentirse devorado por su dueña.

(Con información de milenio y Experto Animal)