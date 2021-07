Perros poseen habilidades mentales para entender a los humanos

Así lo demostró una reciente publicación de la revista científica Current Biology. Se trata de los resultados de un estudio estadounidense Cooperative Communication with Humans Evolved to Emerge Early in Domestic Dogs, el cual deja en evidencia la habilidad que tienen los perros para comprender los gestos humanos, considerándose una consecuencia de la domesticación.

(Foto: Pexels)

El estudio que llevaron a cabo científicos de la Universidad de Duke arrojó que los perros y los lobos mostraron similitud en habilidades cognitivas como la memoria y el control de impulsos motores. La diferencia fue que los perros lograron leer a los humanos, y también que los canes tienden más a acercarse a personas desconocidas que los lobos.

"Hay muchas formas diferentes de ser inteligente. Los animales desarrollan la cognición de una manera que los ayudará a tener éxito en cualquier entorno en el que vivan ", señaló Hanna Salomons, estudiante de doctorado en el laboratorio de Brian Hare en la Universidad de Duke.

(Foto: Pinterest)

NO TE PIERDAS: Hombre confiesa haber matado al menos a 100 gatos

El estudio

Se estudiaron a 44 perros de dos meses con 37 cachorros de lobo que tenían entre uno y cinco meses de edad, estos lobos fueron criados con mucha interacción humana. Les dieron de comer, durmieron en la cama de sus cuidadores y tuvieron la atención de los mismos las 24 horas del día.

Posteriormente, los investigadores escondieron una golosina en una de los dos tazones disponibles, los perros y lobos recibieron instrucciones para encontrarla. Durante algunas pruebas, los humanos dirigían su mirada y señalaban hacia el tazón que tenía la golosina; en otras colocaban un bloque de madera al lado del mismo tazón. Este gesto nunca había sido visto por los cachorros.

El resultado sorprendió a los expertos, ya que, sin un entrenamiento específico, los perros de ocho semanas de edad entendían a dónde debían ir y tenían el doble de probabilidad de acertar en comparación con los pequeños lobos de la misma edad que habían convivido con personas. Hasta el momento, a estos resultados se les conoce como la "hipótesis de la domesticación", pues seguirán haciendo más pruebas para obtener resultados más sólidos.

"Aún más impresionante, muchos de los cachorros lo hicieron bien en su primera prueba. No necesitan entrenamiento en absoluto, simplemente lo entienden", dijo Hannah, autora principal del artículo.

Y agregó que no se trata de ver qué especie es más inteligente que otra.

"Los cachorros de perro y lobo demostraron ser igualmente hábiles en las pruebas de otras habilidades cognitivas como la memoria o el control de los impulsos motores. Pero únicamente en lo que respecta a las habilidades de ´lecturas de personas´ las diferencias se hicieron evidentes".

(Foto: Pexels)

Tienen un antepasado en común

El algún momento entre hace 12,000 y 40,000 años, mucho antes de que los perros aprendieran a acercarse a las personas, lobos y perros compartieron un antepasado en común. Cuando los humanos y los lobos se conocieron, solo los lobos más amigables habrían sido tolerados por los humanos, consiguiendo acercase lo suficiente para carroñear entre las sobras de los humanos en lugar de huir.

TAMBIÉN LEE: Perro callejero recibe "estrella de la fama" por su labor protectora

(Con información de Perrhijos y National Geographic)