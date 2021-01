Perro muere por viajar en el equipaje de avión

Su dueña denuncia el hecho en sus redes sociales; la aerolínea argumenta que no le presentaron la documentación requerida

La historia de Homero, un perro de raza american bully, se hizo viral en redes sociales, debido a que falleció el 13 de enero después de viajar en el área de equipaje de un avión, que iba de Puerto Asís a Cali Colombia.

Su dueña, María Fernanda Echeverry fue quien difundió el caso en su cuenta de Instagram para darlo a conocer y que se haga justicia. Explicó que Homero murió después de que la aerolínea no le permitió llevar a su mascota en la cabina de pasajeros, enviándolo al área de equipaje. Al respecto publicó.

"Compré el boleto aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito, llego al aeropuerto donde me manifiestan que no puedo viajar con él, por políticas de la empresa sin aclarar me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota (me dijeron que podía viajar en cabina y a última hora me dijeron que debía ir en bodega".

Una historia con triste final

Pese a la negativa de la aerolínea, la dueña de Homero insistió, pero al ver que no tenía una respuesta positiva, accedió a que su mascota viajara en el área de equipaje.

"Les exigí que lo ubicaran en un lugar seguro con el guacal que le había comprado para viajar cómodamente. Lamentablemente al llegar a mi destino me encuentro con que mi mascota había fallecido, cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas, sin vida".

María Fernanda escribió en su cuenta de Instagram que esto pasó porque no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar.

"En ese instante supe que mi bebé no había sido fijado adecuadamente y puesto en un lugar donde pudiera llegar a salvo, es más ni siquiera me dieron explicaciones de su muerte, simplemente me lo entregaron como cualquier objeto más, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad".

#Justicia para Homero

Miles de personas decidieron realizar el hashtag Justicia para Homero, el cual se volvió tendencia rápidamente en Twitter, con la finalidad de apoyar a María Fernanda Echeverry por la pérdida de su perro Homero, y para que las aerolíneas hagan conciencia de que las mascotas corren peligro al ir en el área de equipaje.

La respuesta de la aerolínea

A través de sus redes sociales, la aerolínea publicó un comunicado para aclarar la situación, argumentando que la dueña no presentó la documentación requerida para que Homero pudiera viajar en el área de pasajeros, y aprovecharon para darle sus condolencias por la pérdida de Homero.

"En el caso de Homero, no se presentó la documentación requerida para su transporte en la cabina, que incluye certificado médico de apoyo emocional y carnet de vacunas, se le ofreció a la dueña de Homero la opción de transportarlo en la bodega del avión en un guacal".

