Perro fue abandonado 5 veces por desobediente, no sabían que era sordo

Ivor es un perrito que fue abandonado 5 veces en un refugio porque no acataba órdenes , hasta que al examinarlo se dieron cuenta de que no era desobediente , sino sordo .

La historia del perrito sordo

Cuando este perrito tenía solo unos meses de nacido ya había sido devuelto cinco veces al refugio donde lo habían adoptado, nadie se explicaba a qué se debía esto, aunque sus ex dueños coincidían en que no acataba órdenes, pareciera como si los ignorara. La mayoría pensaba que eran problemas conductuales, lo cual estaba muy lejos de la realidad, ya que Ivor no podía escuchar.

Pero la sexta vez que fue adoptado, fue la vencida, ya que sus cuidadores al ver su comportamiento decidieron hacerle exámenes médicos y se percataron que tenía problemas de audición, así que se pusieron en contacto con los especialistas para poderse comunicar con su perrito mediante el lenguaje de señas, y ahora es muy feliz con su nueva familia, pues dejó de sentirse rechazado.

La nueva vida del perrito sordo

Ivor empezó con su entrenamiento, igual que cuando a un perro se le enseñan comandos básicos se usan señas, así lo hicieron con él, y se sorprendieron al darse cuenta de que era muy inteligente y disciplinado, debido a que acataba órdenes, pero su discapacidad no le permitía demostrarlo, hasta que se dieron cuenta de cuál era el problema de este perrito cariñoso y obediente.

Uno de los primeros comandos que aprendió fue el de acercarse y poco a poco empezó a conocer más, así que sus dueños pensaron que estaba listo para un hogar. Así fue como conoció a Ellie Bromilow, quien sin pensarlo dos veces lo adoptó, debido a que se trataba de un perro muy especial.

Educado y obediente

Aunque Ivor era muy educado y ya había aprendido distintos comandos de obediencia, Ellie quería enseñarle más para tener un vínculo más fuerte y entenderse mejor, así que estudió y agregó más comandos, estaba sorprendida con su inteligencia, ya que con solo una golosina lograba que hiciera lo que ella le pedía. Ahora ya hasta cuenta con su página de Facebook, donde comparte sus aventuras y trata de concientiza sobre la adopción de mascotas.

(Foto: Facebook Ivor the Deaf Dog's Fun Page)

Sordera en perros

Lo primero que debes hacer es averiguar qué está ocasionando el problema, y si es o no reversible. En caso de que la sordera de tu perro no tenga solución, no te preocupes es solo un perro como cualquier otro, que puede ser entrenado sin ningún problema, igual que un perro que escucha correctamente.

Lo que requiere un perro sordo es comprensión y mucho amor, además de paciencia. Cuando te acerques a él, trata de hacerlo siempre de frente, para no asustarlo. Si la audición no se ha atrofiado por completo, llama al lomito utilizando palmadas o algún otro sonido grave, hasta que se habitúe a responder a este sonido.

Entrena a tu perro de la misma forma que harías con uno que pueda escuchar, solo que en lugar de sonidos para los comandos utiliza señas y gestos con la mano, te sorprenderás de la capacidad que tienen para aprender, como Ivor.

(Foto: Pixabay)

(Con información de Bunko y Experto Animal)