Perritos tienen un papá muy gallo

Ahora este gallo es conocido no por ser el papá de los pollitos, sino de los perritos, tal y como se ve en un video que se hizo viral en la cuenta de TikTok @Mkad06, donde se observa cómo los perritos se acuestan encima del gallo, se suben a su lomo para que los lleve de paseo.

Amor paternal

La historia de esta familia gallo perruna nada común que se desarrolla en China, donde el gallo adoptó a tres cachorros que se quedaron solos, pero ha resultado ser un muy buen padre sustituto, ya que les tiene mucha paciencia, juega con ellos, los procura, y sobre todo les brinda mucho amor a sus perrhijos, a pesar de no pertenecer a la misma especie.

NO TE PIERDAS: Razas de perros con más riesgo de padecer enfermedades dentales

¿Los perros y las aves se pueden llevar bien?

Aunque las aves y los mamíferos son muy diferentes, esto no es impedimento para que puedan convivir, pero sí será casi imposible que forjen una relación estrecha. Sin embargo, hay sus excepciones como en el caso de este gallo y estos perritos que se tienen un amor incondicional.

Lo cierto es que sean amigos o no, aves y perros son animales completamente afines para compartir casa y dueños. Hay que tomar en cuenta que, aunque haya animales más afines al perro, debemos hacer una presentación y el perro debe estar bien socializado para que no surjan problemas entre ellos.

Perros y gallinas se llevan bien

Lo más común es que los perros convivan con gallinas, porque han compartido su entorno con ellas desde hace siglos, ya que ambas especies forman parte de cualquier granja. Lo más fácil es que tanto el lomito como las aves se acostumbren al otro desde pequeños.

Así es como funciona en una granja: los cachorros nacen ahí y conocen a las gallinas que, desde polluelos, están acostumbradas a los peludos. Y en el caso de los cachorros sean demasiado energéticos, las gallinas con experiencia saben cómo defenderse, pero si las gallinas no están acostumbradas a los canes se pueden alterar y despertar el instinto cazador del perro.

Ahora que, si no vives en una granja, de todos modos, debes acostumbrar al lomito a las gallinas. Si, desde cachorro, aprende que no son una presa, se comportará de manera relajada con ellas. Es importante controlar desde el principio cualquier impulso cazador y recompensar al can siempre que esté relajado con las gallinas.

(Foto: YouTube)

Ten cuidado con los perros cobradores para que no intenten recobrar a la gallina, pues esto podría causarle graves lesiones. Lo mismo sucede con los perros pastores, que intentan pastorear a las aves con pellizcos y mordiscos; pero también cuida a tu cachorro de las gallinas, ya que a algunas les gusta picotear a otros animales.

Por eso el papá gallo se lleva bien con sus cachorros, pues están conviviendo desde ahora que son pequeños, y se están acoplando a vivir juntos, como una familia, aunque pertenezcan a diferentes especies.

TAMBIÉN LEE: 7 razas de perros a las que no les gusta el agua

(Con información de perrhijos, zooplus y Mis Animales)