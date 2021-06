Perritos hermanos se reencuentran tras un año sin verse

Los hermanos son Brodie, de dos años y Nebula, de un año, dos perritos de camadas diferentes, pero de los mismos padres, que fueron adoptados por distintas familias. Sin embargo, el tiempo y la distancia no lograron que se olvidaran y cuando se reencontraron se reconocieron.

Reencuentro familiar

Los familiares humanos de Brodie y Nebula dudaban de cómo reaccionarían los hermanos al reencontrarse después de un año de no verse, pero el video que se hizo viral muestra las imágenes de que los perritos sí se recordaron, pues movían la cola de felicidad, daban saltos de alegría y se la pasaron un buen rato jugando.

Aunque Brodie conoció a Nebula desde que nació y vivieron juntos un corto tiempo, hasta que ella encontró un hogar definitivo, por lo que se distanciaron, pero nunca se olvidaron como quedó grabado en este video que hizo el dueño de Brodie, Cliff Brush, en Miami, Florida.

NO TE PIERDAS: Mueren envenenados Athos y Tango, perros rescatistas

¿Los perros pueden reconocer a sus familiares?

Los perros reconocen a sus hermanos o padres, aun estando separados, así lo demuestran estudios realizados, aunque no confirman la manera en la que esto es posible, debido a que hay varias posibles variantes.

De acuerdo con el portal deAnimal.es, sitio especializado en mascotas de los primeros meses de vida del cachorro, dependerá el reconocimiento después con sus familiares. Las primeras semanas del perro, son vitales, ya que lo que ocurra aproximadamente durante estas 16 semanas determinará en gran parte su comportamiento.

Si durante esta etapa, el vínculo que el cachorro tiene con su familia, especialmente con la madre, es fuerte, las probabilidades de que la reconozca de mayor son muy altas. Los perros a través de su potente olfato guardan recuerdos en la memoria, gracias a esta capacidad pueden reconocer a otros con los que se hayan relacionado incluso años después de haber sido separados.

(Foto: Pinterest)

Aunque no serán conscientes de la relación que tuvieron con esos peludos, pero una parte de ellos les dirá que es resulta muy familiar. Y a partir de ahí, pueden pasar dos cosas: que se pongan muy contentos y se den unos cuantos lametones; o que reaccionen mal, que se gruñan o que alguno de los dos se vaya. Afortunadamente en el caso de Brodie y Nebula vivieron la primera opción.

Los perros también pueden reconocer a sus familiares por la vista; es decir, reconociendo su cara. En un estudio realizado mostraron fotos de canes conocidos y desconocidos. A las fotos de perros conocidos, los lomitos las miraban con más atención.

No solo pueden reconocer caras de otros canes, sino que además no les es muy difícil saber qué humano forma parte de su círculo de conocidos o cuál no.

Gracias a su potente olfato y vista fue que Brodie y Nebula pudieron reconocerse después de un año de no verse, demostrando su felicidad moviendo la cola, dando saltos de alegría y jugando, por lo que su inesperada reacción se hizo viral.

SIGUE LEYENDO: La increíble transformación de un gato callejero

(Con información de milenio, deAnimal.es y Mundo perros)