Perrito sorprende por caminar como humano; la imagen se hizo viral

Descubre por qué los perros aprender a caminar en dos patas; el video ya suma más de 5 millones de reproducciones

LÉRIDA CABELLO 24/12/2020

24/12/2020 10:37 hrs.

La imagen de un perrito se hizo viral por registrar un hecho fuera de lo común: caminar en dos patas como si fuera un humano por las calles, demostrando su inteligencia por su singular formar de estar de pie.

El video fue compartido por la cuenta @timmiss98168, quien presumió la gran habilidad de su perrito para pararse y caminar sobre sus dos patas traseras como si fuera un humano, por lo que ya suma más de 5 millones de reproducciones en la red social TikTok.

Dicha cuenta se caracteriza por compartir videos de animales en situaciones graciosas, donde el video de este perrito, ya suma miles de seguidores por su belleza, y ahora por su asombrosa y peculiar habilidad para caminar como si fuera un humano.

¿Por qué los perros aprenden a caminar en dos patas?

La forma en que los perros aprenden a hacer cosas diferentes a su naturaleza, no es la mejor, pues muchas veces son sometidos a maltratos y humillaciones para que logren hacer algo gracioso con lo que sorprendan para que sus historias se vuelvan virales en las redes.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), la organización de derechos de los animales más grande del mundo, con más de 6.5 millones de miembros y simpatizantes, se ha manifestado en contra de este tipo de prácticas en la que detrás de una "gracia" de una mascota hay maltrato animal, con tal de conseguir momentos de entretenimiento fugaz, dando likes de "me gusta", "me encanta", "me divierte".

En su página web, dicha organización dice que los animales no son nuestros para experimentar, comer, vestir y usar para el entretenimiento ni para maltratarlos de ninguna forma. Y que hay que tratar a los demás como te gusta que te traten a ti.

Humanizar a los perros

Que humanicen a perros y gatos siempre es divertido a primera vista, pero nunca pensamos como en el caso de este perrito, por qué camina en dos patas, si es un cuadrúpedo, en cuya naturaleza el comportamiento bípedo es antinatural, dando como resultado que el video se haga viral, sin imaginar que detrás de esto puede haber un maltrato físico y psicológico para que camine como humano.

Casi todos los perros que hacen este tipo de cosas que parecen insólitas son entrenados para hacer algo que biológicamente les resulta incómodo o dañino, ya que un cuadrúpedo puede experimentar un importante dolor o incomodidad caminando en dos patas.

Ahora ya sabes qué puede haber detrás de una imagen que se vuelve viral, que nos parece graciosa, y que en pocas horas puede tener muchos likes, como el video de este perrito que sorprendió caminando como humano por las calles, cargando una canasta en el lomo, causando asombro entre los que lo veían a su paso.

