"Me reí bastante cuando lo vi tratando de conseguir caricias de una decoración de Halloween. Fue entrañable verlo tan ansioso por hacer un amigo. No creo que él supiera cómo reaccionar ante alguien que no lo acariciaba tampoco", expresó Erin Lundy, dueña de Atlas.

Atlas tiene poco menos de un año y, hasta ahora, lo que más le gusta de la vida es conocer gente nueva, para él no hay extraños, solo amigos que aun no ha conocido, por eso no logra entender que alguien no le haga caso.

(Foto: Captura YouTube)

Perrito quiere que bruja de Halloween lo acaricie

Un día, Atlas salió como de costumbre a dar un paseo con su dueña, cuando de pronto, se dio cuenta de que uno de los vecinos había colocado varias figuras de Halloween, entre ellas una bruja del tamaño de un humano, que parecía real, por lo que era una oportunidad para hacer un nuevo amigo.

Así que, se dirigió muy contento a donde estaba la bruja, se sentó frente a ella, puso su cabeza cerca de su mano y esperó que lo acariciara, pero no pasó nada. El perrito no entendía por qué no quería ser su amiga, se marchó, pero se propuso conseguir que la bruja se fijara en él.

"Quiere visitarla todos los días", dijo Erin.

Ahora, cada vez que Atlas sale a pasear con su dueña, se detiene para ver a su "amiga" bruja, se para de patas frente a ella, la mueve un poco con la esperanza de que le haga caso y lo acaricie, pero ella solo mira su libro de pócimas para hacer su próximo hechizo, al parecer no quiere hacer amistad con el peludo que todos los días la visita.

¿Puede un perro tener amigos?

Los perros son mascotas que, en general, son muy sociables. De hecho, no son pocas las razas a las que les gusta estar rodeados de personas e, incluso, de otros animales. A los canes, igual que a los humanos, les gusta tener amigos. Aunque se trata de una amistad diferente a la que tienen las personas, ya que difiere en la comunicación que se establece entre ambos.

La amistad entre los perros genera siempre muchas dudas porque su forma de comunicarse es distinta. Esto hace que, a veces, las personas duden de si realmente quieren estar con otro lomito, porque responden con ladridos y con cierta furia ante su presencia, o también puede mostrarse tímido, protector o más ansioso. Todo depende de su carácter, y lo mismo ocurre con las personas, pueden tener más afinidad con unas, que con otras.

La forma de comportarse de los perros con los humanos o con otros de su misma especie, también depende de los hábitos y la educación que se le haya inculcado. Sin embargo, los perros siempre establecen vínculos de forma natural, realizándose muchas veces la elección de sus amigos por situaciones tan primarias y básicas como el celo o la elección del líder.

(Foto: Pixabay)

En estas formas de elegir a sus amigos también influyen sus afinidades y predilecciones que solo se comprenden cuando se ha pasado tiempo con el perro y se le va conociendo, como en el caso de Atlas, que su dueña ya sabe que a su perro le gusta hacer amistad con todo el mundo, no importa si se trata de una figura decorativa, como la bruja de Halloween de su vecino.

(Con información de Lomunidad y Animal Mascota)