Perrito le comparte de su agua a su muñeco de peluche

Sato, un perro shiba inu se volvió viral por compartirle de su agua a su muñeco de peluche. En las imágenes que fueron musicalizadas con la canción de la película "Toy Story", "You´ve Got A Friend In Me" (Tú eres mi amigo fiel), que habla de la amistad y la fidelidad se ve como el perrito lleva en el hocico a su muñeco para acercarlo al plato del agua para que ambos se hidraten.

El video fue posteado por la cuenta original @satotheshiba de TikTok y hasta el momento ha acumulado más de un millón de visualizaciones, así como reacciones aplaudiendo la ternura y bondad de Sato hacia su muñeco de peluche.

Muchos fueron los comentarios celebrando la forma de actuar del perrito, pero también hubo quienes a manera de broma aseguraron que quizás la acción de Sato no era tan bondadosa, pues posiblemente intentaba ahogar a su juguete. Más tarde en un segundo video se ve como el perro abandona a su muñeco y termina de tomar agua.

¿Por qué los perros adoran a sus juguetes?

A los perros les fascinan los juguetes blandos, olorosos y que pueden mordisquear hasta hacer pedazos. Los expertos aclaran que hay mucho de ciencia en los motivos para entender por qué algunos juguetes se convierten en los favoritos de los lomitos.

"Los perros interactúan con sus juguetes de modo muy similar a como los lobos lo hacen con sus presas: esto explica por qué los canes prefieren juguetes que tengan sabor a comida y también los juguetes que puedan destrozar", señala el zoólogo John Bradshaw, coautor del estudio "Habituamiento y deshabituamiento de los perros durante el juego con objetos".

En esta investigación revela por qué los perros ignoran algunos juguetes nuevos a los pocos minutos de interactuar con ellos, mientras que otros peluches acaban convirtiéndose en sus favoritos.

"Un juguete que guste al perro será suave, sencillo de manipular, hará ruido durante su mordisqueo. Además, será fácil de morder o estará diseñado para ser comido", agregó el experto canino.

Curiosidades del shiba inu

En el pasado se utilizaba al shiba inu como perro cazador de faisanes o pequeños mamíferos.

El perro más longevo del mundo, con 26 años era un shiba inu que vivía en Japón.

Estuvo a punto de desaparecer en un par de ocasiones, pero con la cooperación de los criadores y sociedad de Japón hicieron posible que perdurara.

Es un perro especialmente limpio que nos recuerda, en cuanto a higiene, a un gato.

Su nombre significa "perro pequeño".

Es uno de los perros de compañía más populares de Japón.

Esta raza se caracteriza por ser leal, cariñosa, juguetona y hasta un poco traviesa.

Algunas fuentes aseguran que es de Corea o el sur de China, aunque popularmente se le atribuye origen japonés.

Estas son algunas características que hacen especiales a los shiba inu, como el video de este perrito en donde la amistad y la lealtad entre el perrito y su muñeco de peluche están presentes en todo momento.

