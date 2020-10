Perrito defiende a niña de los regaños de su mamá

No es la primera vez que Harry defiende a You You; los perros defienden a sus dueños para protegerlos

LÉRIDA CABELLO 14/10/2020

14/10/2020 13:40 hrs.

Harry, un golden retriever macho de 5 años, defiende a una niña de dos años cuando era regañada por su madre, luego de que la pequeña tomó sus cremas sin permiso.

El video que se volvió viral en redes sociales fue grabado en la ciudad de Xuzhoy, en China, por la señora Sun, mamá de la menor, quien relató al Daily Mail por qué la regañó.

"Estaba realmente molesta. Acababa de comprar la crema y la mitad de ella había desaparecido".

En las imágenes se ve cuando la madre le llama la atención a su hija You You, por lo que Harry se colocó entre ambas, y con una actitud amenazante le gruñó y le mostró los dientes a su dueña, como señal de que no estaba de acuerdo con el regaño a la pequeña.

Harry se puso más a la defensiva cuando la mujer le dijo que se apartara. "Te levantas. Deja de protegerla". En otra toma del video, Harry también aparece tratando de consolar a la niña, envolviendo su pata alrededor de ella y colocando su cabeza en el hombro.

La señora Sun dijo que esta no es la primera vez que Harry la desafía cuando regaña a su hija.

"Siempre que hablamos con You You en un tono duro, Harry se acerca y trata de protegerla con sus patas".

Aunque este video se hizo viral, varios usuarios de redes sociales han cuestionado el tono en el que esta mujer se dirige a su hija y la forma brusca con la que manipula a su mascota, de ahí que en más de una ocasión Harry haya defendido a You You de su madre.

Al ver las reacciones, la señora Sun dijo sentirse sorprendida y abrumada por la atención que había atraído con el video que subió a las redes sociales.

"Solo quería capturar estos recuerdos para tener algo en el futuro cuando él ya no esté aquí".

Características del golden retriever

Es un perro que suele establecer una excelente relación con los niños, además de ser un maravilloso compañero de juegos. Es afectuoso, tranquilo y nada agresivo. En algunos países, el golden retriever es utilizado por instituciones que trabajan en la recuperación de niños con alteraciones de conducta.

Los perros defienden a sus dueños

Los perros defienden a sus dueños por naturaleza cuando ven que son atacados por otra persona, porque ellos son de manada y siempre defenderán a la persona que les da de comer, a la persona que los adoptó, que los cuida, o en el caso de la menor You You porque Harry la ve indefensa ante su mamá y él la quiere proteger como si fuera su papá.

La Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, en Austria, hizo una investigación para comprender mejor el comportamiento de los perros adultos y cómo responden a sus dueños, utilizando una teoría conocida como "efecto de base segura" , que indica como los perros utilizan a sus dueños como un foco de seguridad mientras interactúan con el ambiente.

(Con información de dailymail y elcomercio)