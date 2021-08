Perrito de seguridad se queda dormido en el trabajo

En las imágenes se ve al perrito de seguridad muy cansado. A pesar de que estaba de pie se recargaba en su binomio humano, hasta que de plano no pudo más y cerró los ojos, pues el sueño lo venció cuando estaba en uno de los vagones del metro, sin importarle que tuviera que estar alerta en el trabajo.

"Perro de policía rojo de Shanghái Subway Network, el que hizo daño a Baba no quería trabajar, ¿cómo es esto bueno?", se lee en la descripción de la publicación que acompaña el video. Mientras que en las reacciones comentaron: "¿Por qué un perrito que no quiere trabajar es lindo, pero cuando yo no quiero trabajar soy una persona perezosa?"; "Qué lindo"; "Perros que no quieren trabajar".

Función de los perros de seguridad

Los perros realizan una función complementaria en el sector de la seguridad y la vigilancia, optimizando un servicio que es necesario para la convivencia y la armonía en la sociedad. Los canes tienen los sentidos de la vista y el olfato mucho más desarrollados que los de los humanos, una capacidad que hace que su presencia en el ámbito de la vigilancia y la seguridad sea fundamental.

El desarrollo superior de sus sentidos hace posible la anticipación a determinados peligros. Poder ver u oler a kilómetros de distancia, o cuando la luz es prácticamente inexistente, posibilita que los perros emitan las señales de alerta necesarias a los profesionales de seguridad para que estos adviertan con tiempo que están en una situación de riesgo.

Razas de perros aptas para trabajar como guardias de seguridad

Su función innata de perros guardianes y protectores los convierten en los compañeros perfectos de los profesionales de la seguridad y la vigilancia, ya que gracias a sus capacidades mejoran el trabajo y la labor de sus binomios humanos. Algunas razas de perros aptas para trabajar como guardias de seguridad son:

Pastor alemán

Pastor belga malinois

Rottweiler

Boxer

Schnauzer gigante

Los perros de seguridad y vigilancia están entrenados para olfatear a pasajeros y maletas en las estaciones de transporte y aeropuertos, por lo que su trabajo requiere que estén alertas para detectar cualquier anomalía; pero al igual que los humanos, también pueden llegar a sentirse cansados como este perrito que se quedó dormido durante su jornada de trabajo, haciéndose viral en redes sociales por lo inusual del hecho.

