Perrita pastor alemán atiende una tienda de mascotas

En el video que se volvió viral se ve como llega una clienta al almacén veterinario surticampo, en el que ya ubica a Zafira, porque se dirige a ella y no a la joven que está sentada en un escritorio, y le dice:

"Buenas tardes. Me haces el favor de traerme una libra de Dog chow", a lo que la perrita responde con un ladrido y va de inmediato por el alimento que le pidió.

(Foto: Captura TikTok)

"Ok muchas gracias, me traes una libra de Nutre Can". Zafira vuelve a atender la petición y va por el producto solicitado. "Y un desparasitante", por lo que nuevamente la perrita va por el producto que le pide la clienta.

"¿Cuánto te debo?", dice la mujer. La chica que está sentada en el escritorio, le dice la cantidad, por lo que la mujer le da el dinero a la perrita, ésta lo toma con el hocico y se lo lleva a su jefa, quien le da el cambio para que lo regrese, causando sensación en redes sociales con su manera de atender a los clientes.

El video ya tiene más de un millón de likes, y varios comentarios como:

"Ganándose la croqueta"; "Yo solo espero que le estén pagando con pensión y sueldo digno"; "El empleado del mes, que digo del mes, del año"; "Qué belleza"; "Son tan inteligentes", se lee entre las reacciones.

NO TE PIERDAS: 5 señales de que tu perro acaba de sufrir un derrame cerebral

Características del pastor alemán

Aunque los orígenes del pastor alemán están asociados al pastoreo, esta raza ha demostrado tanta versatilidad e inteligencia que en la actualidad no se le puede clasificar solamente como perro pastor, sino como un perro "todo terreno", por lo que se adapta bien a diferentes trabajos, como en el caso de Zafira que atiende con gusto esta tienda de productos para animales.

La hermosa apariencia del pastor alemán, su incomparable carácter y su gran inteligencia, lo han llevado a ser el perro más popular de todos los tiempos. Es uno de los canes más solicitados para la guardia y protección, ya que tiene predisposición natural para estas tareas, porque es equilibrado, seguro y confiable.

(Foto: Freepik)

El pastor alemán es un perro fácil de entrenar y se adapta muy bien a cualquier técnica de adiestramiento. Sin embargo, alcanza todo su potencial cuando se le entrena aprovechando el refuerzo positivo, que es seguramente lo que hicieron con Zafira para que aprendiera a despachar todos los productos que le piden en la tienda de mascotas, siendo constantemente la empleada del mes, pues a pesar de que no tiene ninguna competencia, se distingue por atender bien y rápido a los clientes, que se van satisfechos con su atención.

TAMBIÉN LEE: 40% de personas mordidas por un animal sospechoso de rabia son niños

(Con información de milenio y Experto Animal)