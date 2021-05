PAM, el partido que tiene candidatos muy perrones

Se trata de una iniciativa del Refugio San Gregorio en la Ciudad de México para poner atención a un problema bastante serio: el abandono animal. Según cifras del INEGI, solo el 30% de los más de 19 millones de perros tienen dueño.

La campaña perruna

A través de su página de Facebook, el refugio promueve la “campaña perruna” en donde publica fotos de sus ocho candidatos y las propuestas que prometen. Ellos son: Güera, Faith, Luis Miguel, Negra, Nieve, Max, Aurora y Nube, pero si no te convencen estos candidatos perrunos, también hay candidatos gatunos, por los que también podrás “votar” y adoptar.

Sus propuestas perrunas

Algunas de las propuestas perrunas de estos candidatos que dan lengüetazos, no mordidas son: “Yo sólo robo corazones”, “Doy lengüetazos no mordidas”, “Por más ladridos y menos mentiras”, “Moveré la cola, lo firmo y lo cumplo”, “Te daré la pata no la espalda”, “Quiero llegar a Los Pinos…de tu casa”.

La elección

En Refugio San Gregorio que se ubica en la Carretera Picacho Ajusco hay más de 200 candidatos que pueden ser adoptados. Si quieres elegir a uno de los candidatos descarga el formulario, y envíalo junto con una copia del INE y comprobante de domicilio a refugiosangregorioac@gmail.com con esta información se pondrán en contacto contigo para agendar una entrevista telefónica y una visita a domicilio #candidatosperrones.

“Los perros rescatados son una gran fuente de amor y hemos visto cientos de historias donde impactan positivamente la vida de los hogares a los que se integran”, dijo Gina Huerta, una de las responsables del Refugio San Gregorio y de la “campaña perruna y gatuna”.

Y agregó: “Queremos que todo México sepa que adoptar es la mejor elección, porque no sólo aseguramos amor y cuidados, sino que a la vez evitamos que toda una generación de perritos siga viviendo en malas condiciones”.

La campaña comenzó el 24 de mayo y finalizará el próximo 6 de junio, así que checa las propuestas de los candidatos perrunos y gatunos y vota por el que más que te agrade.

“¡Hemos tenido una gran respuesta y muchos seguidores! Olfateamos que la competencia empezó a sentir pasos en la azotea porque nos tumbaron la página del partido, pero les avisamos a todos nuestros afiliados que ya lo estamos resolviendo. En PAM reafirmamos que nada, ni nadie nos va a detener”, publicaron en su página de Facebook.

Perros callejeros en México

Actualmente no existe un número exacto de cuántos perros hay en México. Las últimas cifras obtenidas hace tres años, arrojaron que en el país existen cerca de 23 millones de perros, de los cuales 70% están en situación de calle, ubicando a nuestro país en el primer lugar de Latinoamérica con mayor población de perros callejeros.

La mayoría de los perros llega a las calles por descuido y negligencia. Muchas crías sin esterilizar son abandonadas. Si sobreviven, en muchos casos se reproducen, naciendo otra generación de perros relegados a vivir en las calles.

Un problema de salud pública

Los perros callejeros son un problema de salud pública. La carencia de condiciones higiénicas adecuadas supone un foco de infección. Tan solo en la Ciudad de México se producen en la calle cerca de 700 toneladas de heces fecales de perro al día, que afectan la salud del ser humano produciendo más de 100 enfermedades distintas.

Por eso la “campaña” de Refugio San Gregorio con su Partido Adopción Mexicana (PAM) es una gran labor, pues buscan concientizar sobre el abandono animal, y de que, si quieres un animal de compañía la mejor elección, es adoptar para que más perros y gatos de la calle puedan tener un hogar.

