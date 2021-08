"Fue deprimente dejar a mis colaboradores. Algunos vinieron conmigo al aeropuerto, pero no se les permitió cruzar la línea entre los talibanes y el control británico. Hubo muchas lágrimas cuando nos despedimos. Me siento muy triste por ellos, pero aliviado por mí y feliz por los animales", expresó Paul al diario The Sun.

Operación Arca: un éxito para rescatar a perros y gatos de Afganistán

Paul Farthing denunció que las autoridades británicas no le estaban facilitando la entrada al aeropuerto de Kabul para ayudarle a rescatar a los 200 perros y gatos que vivían en el refugio de animales abandonados que fundó en Afganistán, cuando los talibanes tomaron la capital.

Su historia se viralizó tanto en redes sociales que, a través de donaciones, consiguió suficientes recursos para mandar un avión privado para sacar a las mascotas, poniendo en marcha lo que denominó Operación Arca para sacar del país a sus trabajadores y familiares, siendo un total de 68 personas, 140 perros y 60 gatos.

Así, el domingo pasado Farthing aterrizó en el aeropuerto londinense de Heathrow a bordo de un avión privado. Sin embargo, los 24 trabajadores de Nowzad, el nombre de la organización benéfica, y sus familias, se quedaron atrás, porque los talibanes no los dejaron pasar hasta el aeródromo pese a que tenían el permiso del gobierno de Boris Johnson.

El destino de los animales

Los animales permanecerán en cuarentena durante cuatro meses, mientras que Farthing tendrá que estar diez días en un hotel, como el resto de evacuados del país asiático.

Sobre el estado de salud de los animales, el doctor Iain McGill, un veterinario del refugio, declaró a la BBC que "considerando lo que han pasado, los animales están en muy buen estado general". Muchas personas ya se han ofrecido para adoptarlos.

¿Quién es Paul Farthing?

Pen, como es conocido, es un exmilitar británico que, al ser mandado a Afganistán a mediados de la década de 2000 en una misión se dio cuenta de la crisis que vivían los animales en ese lugar, por lo que, al terminar su misión, se quedó ahí y fundó el refugio Nowzad en Kabul, donde rescataba perros, gatos y burros.

Desde que empezó a empeorar todo en Afganistán el exmilitar se negó a abandonar el país sin su equipo, y por supuesto sin sus peludos, por lo que fue criticado por gastar recursos para rescatar a los animales; pero otros aplaudieron su labor.

Causa polémica

La campaña de Farthing generó polémica en el país, con miles de personas apoyando su labor, pero también fuertes críticas, incluyendo las del ministro de Defensa, Ben Wallace, que acusó al exmilitar de entorpecer las labores de evacuación al obligar a los funcionarios a invertir gran parte de su tiempo en gestionar la salida de los perros y gatos, así como a ayudar a cargar kilos de comida que necesitaban para el viaje.

Por lo que el ministro le dijo que no iba a "priorizar a los animales por encima de las personas" y que sus mandos deberían "centrarse en la crisis humanitaria". A pesar de todo, Pen logró su cometido: salir de Afganistán acompañado con los animales de su refugio.

(Con información de El Confidencial y ABC)