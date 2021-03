Niña camina sobre la nieve cargando a su perro para llevarlo al doctor

Caminó más de dos kilómetros sobre la nieve para saber por qué su perro no dejaba de rascarse

A una niña de 9 años no le importó caminar más de dos kilómetros sobre la nieve y cargar a su perrito sobre la espalda para llevarlo al veterinario, pues ya llevaba varios días que no dejaba de rascarse.

Cemre y Pamuk viven en Duzpelit, un pueblo de Turquía en el que no hay clínicas veterinarias, motivo por el cual los habitantes tienen que trasladarse a Ikizce, ciudad central de la provincia en busca de atención para sus mascotas.

Cuando la pequeña se enteró de que un veterinario estaba a unos kilómetros de su domicilio, no dudó en caminar sobre la nieve con su perro sobre la espalda para llevarlo a una granja donde se encontraba el especialista, que había ido a una granja a atender a una vaca enferma.

¿Qué tenía el perrito?

Desde hace unos días, Pamuk no paraba de rascarse, por lo que la niña decidió buscar ayuda para que le dieran tratamiento a su perrito, así que decidió llevarlo con el veterinario para saber de qué se trataba, y le diera alguna medicina que lo ayudara con su problema.

El veterinario Ogun Ozturk solo fue a atender a la vaca enferma, así que una vez que terminó, comenzó a guardar sus cosas en su automóvil. Cuando de pronto escuchó una voz que decía: "Hermano veterinario". El especialista dijo al sitio The Dogo que cuando los vi por primera vez, quedó muy sorprendido y conmovido, porque la niña había envuelto a su perro y se lo había traído en la espalda.

La niña le explicó al veterinario que su perro estaba enfermo, que algo le picaba constantemente, pero que no podía ir al centro del distrito debido a la nieve. Ogun Ozturk lo revisó y le aplicó una inyección contra los parásitos.

"Hice todos sus exámenes, no tenía ningún problema de salud. Me entregó unas siete liras, pero no las acepté".

Vínculo entre los niños y los animales

Según un estudio de la Fundación Affinity sobre el vínculo entre los animales y los niños, los primeros conceptos que éstos asocian son: "cuidar", "alimentar" y "jugar". Estos son los valores de responsabilidad que los animales de compañía transmiten a los niños.

A medida que los niños van creciendo pueden ayudar en las diferentes tareas del cuidado de una mascota. Se pueden adaptar las responsabilidades de los niños en función de su edad. Los más pequeños pueden encargarse de que tengan agua limpia, darles de comer, cepillarlos y lavarlos, y los mayores de pasearlos y asumir otras responsabilidades de mayor importancia.

La relación con los perros o los gatos ejerce como estabilizador de la conducta infantil, contribuye a fomentar la alegría y a eliminar la tristeza, así como a disminuir los miedos que son normales en la infancia.

Un apoyo emocional

De acuerdo con el estudio antes mencionado, el 46% de los niños percibe a las mascotas como la principal fuente de apoyo emocional después de los padres. Los lazos afectivos con el animal de compañía ayudan a superar la sensación de miedo o tristeza, ya que el niño recurre de forma habitual a su perro o a su gato para abrazarlo y encontrar alivio en estas situaciones.

Mientras que el 50% de los niños asocian al perro o gato con su compañero de actividades de juego e incluso ocho de cada diez niños de entre 9 y 12 años prefieren jugar con sus animales de compañía antes que con videojuegos.

Por eso Cemre se preocupó tanto por Pamuk, su compañero de actividades de juego, pues no le gusta verlo enfermo, así que prefirió caminar más de dos kilómetros sobre la nieve para que el veterinario lo revisara y le diera algún tratamiento para que dejara de rascarse tanto. Al final el esfuerzo que hizo valió la pena.

